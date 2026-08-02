Jeanty espera volver al nivel que lo hizo selección de 1ra ronda de Raiders el año pasado

Kirk Cousins (8), quarterback de los Raiders de Las Vegas, entrega el balón al running back Ashton Jeanty (2) durante una práctica del equipo en el campaoento de entrenamiento, el jueves 30 de julio de 2026, en Henderson, Nevada. (AP Foto/Ian Maule) AP

Pero 2025 fue una dura temporada de novato para la selección de primera ronda del draft de ese año de los Raiders de Las Vegas, sin duda lejos, incluso, de sus elevadas expectativas.

Jeanty ha llevado esas experiencias a 2026 con la esperanza de producir el tipo de temporada que, según espera, lo convierta en uno de los mejores corredores de la NFL.

“Cuando no todo va bien, seguir yendo a trabajar y tener esperanza y fe. Creo que eso se trasladará a este año. Simplemente tomarlo una semana a la vez; ganes o pierdas, tienes que encarar el siguiente partido y la siguiente semana con la misma mentalidad”, dijo Jeanty.

No es que la temporada pasada haya sido un fracaso total. De hecho, Jeanty se quedó a 25 yardas de alcanzar las 1.000 detrás de una línea ofensiva que fue la peor de la NFL. Sus 1,6 yardas por intento antes del contacto, según Pro Football Reference, fueron la tercera peor cifra entre los corredores con más de 100 acarreos.

Los Raiders invirtieron en su línea ofensiva, sobre todo al firmar al centro Tyler Linderbaum, tres veces seleccionado al Pro Bowl, procedente de Baltimore, con un contrato de tres años y 81 millones de dólares, con 60 millones garantizados. Es el contrato más lucrativo de la historia para un liniero ofensivo interior.

Las Vegas también contrató a Spencer Burford, quien pasó las cuatro temporadas anteriores en San Francisco, y ha sido el guardia izquierdo del primer equipo en este campamento de entrenamiento. El tackle izquierdo Kolton Miller regresa tras una lesión de tobillo que puso fin a su temporada después de apenas cuatro partidos.

Aún está por verse cuánto mejor será la línea, pero hay una esperanza genuina de que Jeanty tenga más espacio para correr del que tuvo la temporada pasada.

“Quiere ser una parte importante de este equipo. Vamos a darle esa oportunidad”, comentó Klint Kubiak, entrenador en jefe de primer año.

Ese comentario va en la misma línea que otro similar que Kubiak hizo en la temporada baja: espera que Jeanty sea el corredor principal incluso con el seleccionado de cuarta ronda Mike Washington Jr. en el roster. El novato ha tenido sus momentos en el campamento e incluso tuvo un acarreo con la ofensiva titular el domingo.

“Siempre es genial salir al partido y que entre otro tipo y no haya una caída. De verdad creo que podrá ayudarnos a ganar algunos partidos”, señaló Jeanty.

Los Raiders, por supuesto, cuentan con que Jeanty haga lo mismo, y llega a la temporada muy enfocado en cómo puede llevar su juego a otro nivel.

Una manera, según el coordinador ofensivo Andrew Janocko, es que Jeanty, de pocas palabras, sea un líder más expresivo.

“Siempre es difícil estar en el primer año tratando de entender tantas cosas. Pero este año hay muchas expectativas sobre mí y creo que tengo que dar un gran salto. Creo que eso empieza también por ayudar a mis compañeros y simplemente ser un mejor compañero”, expresó Jeanty.

Batalla de pateadores

Mientras la competencia entre los quarterbacks Kirk Cousins y Fernando Mendoza ha generado la mayor atención, se está librando una batalla notable para reemplazar a uno de los mejores pateadores en la historia de los Raiders.

La franquicia de Las Vegas decidió prescindir de Daniel Carlson, quien posee los cuatro mejores porcentajes de goles de campo en la historia del club y aparece por todas partes en el libro de récords del equipo.

El veterano Matt Gay y el novato Kansei Matsuzawa, también conocido como “The Tokyo Toe”, compiten por el puesto.

“Soñé con jugar en la NFL hace siete años, y luego mi sueño se hizo realidad. Pero están pasando muchas cosas y quiero hacerlo mejor. Quiero ser un gran jugador. Ha sido increíble, pero siento que este es el primer paso de mi nuevo camino aquí”, dijo Matsuzawa.

Gay espera recuperar su nivel de 2021 y 2022, cuando convirtió el 94,1% y el 93,3% de sus goles de campo, respectivamente, con los Rams de Los Ángeles. Desde entonces no ha alcanzado el 90%, pero se ha reencontrado con su coordinador de equipos especiales en los Rams, Joe DeCamillis.

“Estoy muy satisfecho con cómo la estoy golpeando ahora, al volver con Joe. Nos entendemos bastante bien y creo que conectamos muy bien. Él sabe más o menos lo que necesito. Mis objetivos para el final del campamento de entrenamiento son simplemente volver a sentirme como realmente soy, volver a golpear el balón, volver a no pensar demasiado”, manifestó Gay.

Thornton sufre una aparente lesión

El receptor de segundo año Dont'e Thornton Jr. fue ayudado a entrar al vestuario al final de la práctica del domingo. El seleccionado de cuarta ronda en 2025 atrapó 10 pases para 135 yardas la temporada pasada.

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FUENTE: AP