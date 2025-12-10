Jeannette Jara cierra su campaña en Santiago y se dice "convencida" de que ganará el balotaje

La candidata presidencial Jeannette Jara, de la coalición Unidad por Chile, ríe durante un mitin previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el miércoles 10 de diciembre de 2025, en Santiago, Chile. (AP Foto/Esteban Félix) AP

Jara, de 51 años, eligió la Plaza Matte de la comuna de Puente Alto, en el sur de la capital chilena, para que fuese el escenario de su último mitin en la Región Metropolitana, al que acudieron unas 15.000 personas, según sus asesores.

Primera comunista en encabezar una alianza única que une a los sectores de izquierda y centroizquierda, Jara volverá a medirse el domingo al ultraderechista José Antonio Kast, fundador del Partido Republicano, en una segunda vuelta después de que ninguno alcanzara la mayoría de votos para asegurar una victoria en la primera ronda.

Pese a que la candidata del oficialismo logró un 26,85% de los apoyos el 16 de noviembre, frente al 23,92% de Kast, todas las encuestas vaticinan una contundente victoria del republicano el 14 de diciembre, a quien achacan cerca del 60% de los apoyos válidos, frente a poco más del 40% que lograría Jara.

En su último acto en la capital, la otrora ministra del Trabajo en el gobierno del presidente saliente Gabriel Boric volvió a jactarse de los logros cosechados cuando encabezó la cartera, y elogió la reforma a las pensiones, la reducción de la jornada laboral y el alza paulatina del salario mínimo.

“Estoy aquí con mano firme y determinada para combatir el abuso, la delincuencia, la corrupción y la colusión”, aseveró Jara ante una multitud que la apoyaba con ovaciones, banderas, carteles y gorros.

Asimismo, prometió que gobernará “con los pies puestos en la tierra”, y aprovechó para cargar contra Kast, a quien acusó de esconderse “detrás de propuestas clandestinas que buscan que se retrocedan derechos”.

“Chile necesita certezas, necesita futuro, necesita esperanza. No retroceder. Certezas de que vamos a llegar bien a fin de mes”, afirmó.

La exministra también hizo hincapié en sus propuestas para combatir el crimen organizado, que incluyen la construcción de cinco nuevas cárceles y el levantamiento del secreto bancario para rastrear y liquidar la financiación ilegal de las bandas.

Aseguró que, de ganar ella los comicios, el narcotráfico “se encontrará con un Estado fuerte que lo desarme y lo encarcele”, y que durante los 100 primeros días de su gestión realizará 100 intervenciones policiales en barrios tomados por el crimen.

Jara también aprovechó para intentar atraer a los indecisos que aún no han decidido su voto para estos comicios, en los cuales la participación es totalmente obligatoria por primera vez.

“Quiero decirles que yo soy chilena, y bien chilena”, afirmó. “De esas que trabajan a diario y que sacan la familia y el país en adelante.. por eso es importante que quien gobierne nuestro país tenga una conexión con la realidad”.

Unos 15,6 millones de chilenos están convocados a las urnas el domingo tras una campaña marcada por el debate sobre la delincuencia y la migración irregular, temas que han opacado otros como las libertades individuales, los derechos reproductivos o los crímenes de la dictadura militar (1973-1990), los cuales predominaron en la campaña electoral de hace cuatro años.

Por ello, algunos de los simpatizantes de Jara han matizado que “ya no se trata de ser de derecha o izquierda”, sino de buscar una opción “más equitativa”.

“A todos nos tachan de comunista, pero ya no se trata de ser comunista, socialista o de derecha o de izquierda; se trata de algo más equitativo”, dijo a la AP la jubilada Mónica Vara. “No podemos votar por otra cosa que no sea por Jara, porque el otro (candidato) nos ofrece derogar muchos derechos (por los cuales) hemos luchado por muchos años”.

FUENTE: AP