Jayson Tatum anota 36 puntos y brilla al final; Celtics vencen a Knicks por 107-103

Jayson Tatum, de los Celtics de Boston, cuelga del aro tras realizar una clavada ante los Knicks de Nueva York en el duelo del viernes 23 de octubre de 2026 (AP Foto/Charles Krupa) AP

Paul George y Neemias Queta sumaron 15 puntos cada uno para contener una reacción tardía de los Knicks, campeones defensores de la NBA.

El dominicano Karl-Anthony Towns sumó 22 puntos para liderar a cinco jugadores de los Knicks que aportaron cifras de dos dígitos. OG Anunoby registró 20 puntos, 10 rebotes y ocho asistencias.

En un partido donde la ventaja cambió de dueño 12 veces y en que el marcador se empató en cuatro ocasiones, Boston superó a Nueva York por 33-24 en el tercer cuarto para ampliar una ventaja de un punto al descanso a 10 al entrar en el último periodo.