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Jax lanza 6 sólidas entradas, Mesa Jr. impulsa 2 carreras y Rays vencen 4-2 a Azulejos

TORONTO (AP) — Griffin Jax permitió una carrera en seis sólidas entradas, Victor Mesa Jr. impulsó dos y los Rays de Tampa Bay aprovecharon un sexto inning de tres anotaciones para vencer el miércoles 4-2 a los Azulejos de Toronto.

Griffin Jax, de los Rays de Tampa Bay, hace un lanzamiento ante los Azulejos de Toronto en el duelo del miércoles 22 de julio de 2026 (Nathan Denette/The Canadian Press via AP)
Griffin Jax, de los Rays de Tampa Bay, hace un lanzamiento ante los Azulejos de Toronto en el duelo del miércoles 22 de julio de 2026 (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) AP

Jax (6-7) permitió tres hits y dio una base por bolas, además de ponchar a cinco, en su segunda apertura de calidad de la temporada. Bryan Baker consiguió su 26º salvamento con un noveno inning sin permitir hits.

El cubano Mesa impulsó la primera carrera de los Rays en el segundo inning con un sencillo que empató el juego 1-1.

Tampa Bay tomó la ventaja con un elevado de sacrificio de Chandler Simpson en el sexto. Mesa conectó otro sencillo impulsor y Ben Williamson recibió una base por bolas con las bases llenas para remolcar a Cedric Mullins y poner la pizarra 4-1.

Los Rays tuvieron corredores que se embasaron por un toque de hit, una base por bolas, un error y un pelotazo en el sexto — la primera vez en la historia de la franquicia que registran las cuatro jugadas en el mismo inning.

Jeff Hoffman (5-7) permitió las tres carreras — todas sucias — en el sexto. Lanzó dos tercios de entrada.

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