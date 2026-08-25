Jarren Durán conecta grand slam en la 11ma entrada y Medias Rojas hunden a Marlins por 7-3

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El mexicano Jaren Durán, de los Medias Rojas de Boston, festeja en la cueva luego de batear un grand slam en la 11ma entrada del juego del martes 25 de agosto de 2026 ante los Marlins de Miami (AP Foto/Lynne Sladky) AP

Los enrachados Medias Rojas ganaron su quinto encuentro consecutivo y el noveno de 12 . Se han llevado sus últimas tres series y 14 de sus últimas 20.

El venezolano Willson Contreras abrió la 11ª con un sencillo que hizo avanzar a su compatriota, el corredor automático Wilyer Abreu, de segunda base a tercera. Jahmai Jones recibió una base por bolas para llenar las bases y Abreu fue retirado en el plato con un rodado del también venezolano Andruw Monasterio.

El mexicano Durán conectó luego un sweeper de Cade Gibson (2-1) para poner a los Medias Rojas arriba por 7-3. Alec Gamboa (1-0) lanzó 1 1/3 entradas sin permitir hits para lograr su primera victoria en las Grandes Ligas.

Gasper conectó su primer jonrón entre el jardín derecho y el central para poner a Boston arriba 1-0 en la segunda entrada. Fue la única carrera que los Medias Rojas consiguieron ante el abridor Tyler Phillips, quien ponchó a siete en 4 2/3 entradas.

Payton Tolle llevó un juego sin hits hasta la quinta entrada por Boston, pero permitió un doble de Xavier Edwards. Tolle finalmente llenó las bases, y los Marlins empataron con un elevado de sacrificio de Brian Navarreto.

El segundo jonrón de Gasper en la noche recorrió 418 pies hasta el jardín central, y dio a los Medias Rojas una ventaja de 2-1 en la sexta, pero el dominicano Heriberto Hernández respondió con un cuadrangular solitario en la parte baja.

Connor Wong anotó con un pasbol en la parte alta de la 10ª, y Navarreto anotó con un lanzamiento descontrolado en el tercer strike para empatar el juego otra vez. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP