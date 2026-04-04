Jaquez anota 32, Ware tapa 7 tiros y el Heat arrolla 152-136 a los Wizards

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El mexicano Jaime Jáquez Jr. (11), delantero de el Heat de Miami, apunta a anotar mientras Jaden Hardy (8), guardia de los Wizards de Washington, defiende durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el sábado 4 de abril de 2026, en Miami. (Foto AP/Marta Lavandier) AP

Bam Adebayo —quien anotó 83 puntos en el último partido de Miami contra Washington— enfrentó una triple marca en su primera posesión y sumó 14 para Miami. Andrew Wiggins aportó 21 y Pelle Larsson anotó 16 para el Heat. Adebayo también registró nueve rebotes y siete asistencias.

Miami llegó a 150 puntos por tercera vez en la historia de la franquicia. Anotó 153 contra New Orleans el 11 de abril pasado —y terminó con 150 ante los Wizards en la noche de 83 puntos de Adebayo el 10 de marzo.

Will Riley anotó 31 para Washington, que alcanzó la marca de 60 derrotas por tercera temporada consecutiva. Sharife Cooper sumó 20 para los Wizards, que llegaron a estar abajo por hasta 35 en un momento.

Jaquez se dirigía a Phoenix para la final femenina —es egresado de UCLA y su hermana, Gabriela, juega para las Bruins, que se medirán a South Carolina el domingo.

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FUENTE: AP