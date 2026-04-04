americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jaquez anota 32, Ware tapa 7 tiros y el Heat arrolla 152-136 a los Wizards

MIAMI (AP) — El mexicoamericano Jaime Jaquez Jr. anotó 32 puntos antes de salir corriendo para tomar un vuelo rumbo al partido por el título del baloncesto universitario femenino de la NCAA, Kel'el Ware terminó con 24 puntos, 19 rebotes y siete tapones, y el Heat de Miami arrolló el sábado 152-136 a los Wizards de Washington.

El mexicano Jaime Jáquez Jr. (11), delantero de el Heat de Miami, apunta a anotar mientras Jaden Hardy (8), guardia de los Wizards de Washington, defiende durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el sábado 4 de abril de 2026, en Miami. (Foto AP/Marta Lavandier)
El mexicano Jaime Jáquez Jr. (11), delantero de el Heat de Miami, apunta a anotar mientras Jaden Hardy (8), guardia de los Wizards de Washington, defiende durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el sábado 4 de abril de 2026, en Miami. (Foto AP/Marta Lavandier) AP

Bam Adebayo —quien anotó 83 puntos en el último partido de Miami contra Washington— enfrentó una triple marca en su primera posesión y sumó 14 para Miami. Andrew Wiggins aportó 21 y Pelle Larsson anotó 16 para el Heat. Adebayo también registró nueve rebotes y siete asistencias.

Miami llegó a 150 puntos por tercera vez en la historia de la franquicia. Anotó 153 contra New Orleans el 11 de abril pasado —y terminó con 150 ante los Wizards en la noche de 83 puntos de Adebayo el 10 de marzo.

Will Riley anotó 31 para Washington, que alcanzó la marca de 60 derrotas por tercera temporada consecutiva. Sharife Cooper sumó 20 para los Wizards, que llegaron a estar abajo por hasta 35 en un momento.

Jaquez se dirigía a Phoenix para la final femenina —es egresado de UCLA y su hermana, Gabriela, juega para las Bruins, que se medirán a South Carolina el domingo.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El uruguayo Luis Suárez festeja con el argentino Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, luego de anotar en el encuentro inaugural de su nuevo estadio, el sábado 4 de abril de 2026, ante Austin (AP Foto/Lynne Sladky)

Luego de 13 años de espera, el sueño de David Beckham se cumple: Inter Miami estrena casa

En la imagen, tomada de un video proporcionado por la NASA, se muestra una vista de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, desde una de las cuatro ventanas de la nave espacial Orion tras completar la maniobra de inyección translunar, el jueves 2de abril de 2026. (NASA vía AP)

Los astronautas de Artemis II van a mitad de camino hacia la Luna y buscan superar al Apollo 13

ARCHIVO - Un miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos pasa empujando un carro por delante de un F-15E Strike Eagle en la Base Aérea de Bagram, en Afganistán, el 17 de octubre de 2009. (AP Foto/Maya Alleruzzo, archivo)

Aviones militares de EEUU derribados en Irán son los 1os abatidos por enemigos en más de 20 años

ARCHIVO - Tiger Woods permanece junto a su vehículo volcado en Jupiter Island, Florida, el viernes 27 de marzo de 2026. (Foto AP/Jason Oteri, Archivo)

Cámara corporal muestra a Tiger Woods esposado tras el accidente donde volcó en Florida

Destacados del día

Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Grúas utilizadas para la construcción del nuevo salón de baile se observan en el exterior de la Casa Blanca, el sábado 4 de abril de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Investigan reportes de disparos cerca del Parque Lafayette, frente a la Casa Blanca

Trump confirma rescate de tripulante de F-15 en Irán tras audaz operación militar de EEUU

Trump confirma rescate de tripulante de F-15 en Irán tras audaz operación militar de EEUU

TRUMP: ELIMINAMOS LÍDERES MILITARES DE IRÁN

TRUMP: "ELIMINAMOS LÍDERES MILITARES DE IRÁN"

Descubren más de 500 gallos de pelea en Miami-Dade y arrestan a dos cubanos por crueldad animal

Descubren más de 500 gallos de pelea en Miami-Dade y arrestan a dos cubanos por crueldad animal

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter