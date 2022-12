Japón pide pruebas de COVID a viajeros procedentes de China

Associated Press

Las cifras de muertes son más altas que las reportadas a diario en el punto máximo del brote anterior en agosto, cuando superaron las 300. Los expertos señalaron que el aumento más reciente no está claro, pero podría estar relacionado con decesos por el empeoramiento de enfermedades crónicas entre pacientes de edad avanzada.

En una reunión celebrada hace unos días, los expertos advirtieron que la rápida propagación de la influenza en este invierno también tiene el potencial de añadir presión a los sistemas médicos.

China revocó recientemente los controles antivirus que mantuvieron al país aislado durante casi tres años y anunció esta semana planes para volver a expedir pasaportes y visados para viajes al extranjero. Esto podría enviar a muchos chinos al extranjero con motivo de las vacaciones del Año Nuevo Lunar en enero, lo que aumentaría la preocupación por la posible propagación del virus.

India, Italia, Corea del Sur y Taiwán también han respondido a la oleada china de infecciones exigiendo pruebas del virus a los visitantes procedentes de China. Estados Unidos anunció el miércoles que exigirá pruebas a todos los viajeros procedentes de China a partir del 5 de enero.

El periodista de The Associated Press Hyung-jin Kim in Seúl, Corea del Sur, contribuyó a este despacho.

FUENTE: Associated Press