Japón levanta alerta por megaterremoto pero pide precaución tras sismo de magnitud 7,5

TOKIO (AP) — Japón levantó el martes una advertencia de sismo de gran magnitud en la costa noreste del país, una semana después de un terremoto de magnitud 7,5 que remeció el norte del país, lo que según las autoridades incrementaba el riesgo de que se produjese uno más potente más tarde.

Esta imagen aérea muestra un vehículo en una carretera dañada en Tohoku, en la prefectura de Aomori, en el norte de Japón, el 9 de diciembre de 2025, tras un potente sismo registrado en la víspera. (Kyodo News vía AP)
Esta imagen aérea muestra un vehículo en una carretera dañada en Tohoku, en la prefectura de Aomori, en el norte de Japón, el 9 de diciembre de 2025, tras un potente sismo registrado en la víspera. (Kyodo News vía AP)

El final de la alerta supone que los residentes en la zona ya no están obligados a dormir con ropa de calle, cascos, zapatos y bolsas de emergencia junto a la cama por si se registra un temblor de magnitud 8 o superior.

En una conferencia de prensa conjunta, funcionarios de la Agencia Meteorológica de Japón y la Oficina del Gobierno indicaron que la probabilidad de un sismo de gran magnitud ha disminuido un poco, pero el final del aviso no significa que el riesgo haya desaparecido e instaron a los residentes a mantener niveles adecuados de vigilancia y preparación.

La agencia emitió la llamada advertencia de megaterremoto el lunes pasado después de que el temblor de 7,5 sacudió la costa este de Aomori, la prefectura más al norte de la isla principal, Honshu, y justo al sur de la isla norteña de Hokkaido, lo que provocó daños leves en la región.

Más de 40 personas resultaron heridas, en su mayoría de carácter leve, y docenas de hogares registraron daños, según la Agencia de Manejo de Incendios y Desastres. Se emitieron alertas y avisos de tsunami y se registraron olas de hasta 70 centímetros (27 pulgadas) en partes de la región, pero no se reportaron daños por tsunami.

De acuerdo con las autoridades, las municipalidades y los residentes reaccionaron con calma al aviso y no hubo escenas de pánico.

En el verano de 2024, cuando Japón emitió por primera vez un aviso de megaterremoto de Nankai para la mitad sur de su costa del Pacífico, la ambigüedad de la alerta provocó compras compulsivas de alimentos de emergencia, cancelaciones de eventos y cierres de negocios.

El mecanismo para emitir advertencias para el área de Hokkaido-Sanriku se implantó en 2022 a consecuencia del desastre de 2011, cuando un terremoto de magnitud 9,0 y un posterior tsunami devastaron la costa noreste de Japón.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

