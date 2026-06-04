Japón cambia sedes de entrenamiento en Monterrey antes del Mundial

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Los jugadores de la selección durante un entrenamiento previo al Mundial en Monterrey, México, el miércoles 3 de de junio de 2026. (AP Foto/Jorge Mendoza) AP

Los japoneses informaron que se trasladaron de las instalaciones del club mexicano UANL Tigres, sede del entrenamiento del miércoles, a El Barrial, centro de entrenamiento de Rayados de Monterrey.

La delegación no especificó por qué se mudó. El entrenamiento fue programado para la tarde del jueves.

El contratiempo con la sede se ha vuelto viral en las redes sociales en México, desatando fuertes críticas contra UANL Tigres.

Japón debutará en el Mundial contra Holanda en Arlington, Texas, el 14 de junio y luego enfrenta a Túnez en Monterrey el 20 de junio, antes de regresar a Texas para jugar contra Suecia el 25 de junio.

El campamento oficial de entrenamiento de los japoneses para el Mundial estará en Nashville, Tennessee, instalándose el 8 de junio.

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Cobertura del Mundial de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa FUENTE: AP