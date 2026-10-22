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James, Embiid y Maxey impulsan remontada de 76ers de 29 puntos para vencer 114-106 a Cavs

FILADELFIA (AP) — Tyrese Maxey anotó 32 puntos y Joel Embiid sumó 24 para ayudar a LeBron James y a los 76ers de Filadelfia a borrar un déficit de 29 puntos en su debut en casa y sorprender la noche del jueves por 114-106 a los Cavaliers de Cleveland.

El jugador de los 76ers de Filadelfia, LeBron James, a la izquierda, intenta superar a Tyrese Proctor, de los Cavaliers de Cleveland, durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA, el jueves 22 de octubre de 2026, en Filadelfia. (Foto AP/Matt Slocum)
El jugador de los 76ers de Filadelfia, LeBron James, a la izquierda, intenta superar a Tyrese Proctor, de los Cavaliers de Cleveland, durante la primera mitad de un partido de básquetbol de la NBA, el jueves 22 de octubre de 2026, en Filadelfia. (Foto AP/Matt Slocum) AP

James terminó con 17 puntos y 10 rebotes en la mayor victoria con remontada de su carrera, y el también recién llegado Jaylen Brown aportó 21 puntos en un partido que ya podría ser difícil de superar para los Sixers esta temporada, que han comenzado con triunfos sobre los Knicks, campeones de la NBA, y los Cavaliers, finalistas de la Conferencia Este.

Los Sixers se negaron a caer sin pelear y casi se meten en una pelea cuando Maxey y su excompañero en Filadelfia, James Harden, se encararon en el cuarto periodo antes de que los separaran. Maxey fue incansable en defensa y fue el catalizador de una racha de 15-0 en el último cuarto que le dio la ventaja a los Sixers y dejó a los Cavaliers buscando respuestas sin encontrarlas.

Donovan Mitchell anotó 32 puntos por los Cavs en su primer partido de la temporada.

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FUENTE: AP

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