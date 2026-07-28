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Jalen Carter será el tackle defensivo mejor pagado de la NFL tras extensión de contrato con Eagles

FILADELFIA (AP) — Los Eagles de Filadelfia convertirán a Jalen Carter, dos veces seleccionado al Pro Bowl, en el tackle defensivo mejor pagado en la historia de la NFL, informó a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo el martes.

FILE - Jalen Carter (98), tacleador defensivo de los Eagles de Filadelfia, durante un partido de playoffs de la NFL contra los 49ers de San Francisco, el 11 de enero de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Terrance Williams)
FILE - Jalen Carter (98), tacleador defensivo de los Eagles de Filadelfia, durante un partido de playoffs de la NFL contra los 49ers de San Francisco, el 11 de enero de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Terrance Williams) AP

Los Eagles y Carter anunciaron que llegaron a un acuerdo sobre los términos de una extensión de cuatro años hasta la temporada 2031. La persona, que habló con la AP bajo condición de anonimato porque no se habían anunciado los términos financieros, indicó que el contrato incluye 106 millones de dólares garantizados.

Filadelfia ya había ejercido la opción de quinto año para la temporada 2027 de Carter, la novena selección del draft de 2023. Su extensión es una distracción menos para los Eagles al abrir el campamento de entrenamiento esta semana.

Carter fue segundo en la votación del premio AP al Novato Defensivo del Año en 2023, detrás de Will Anderson, ala defensiva de los Texans de Houston. Suma 13 1/2 capturas en 43 partidos de su carrera —se perdió tres encuentros la temporada pasada por lesiones— y fue un contribuyente clave cuando los Eagles ganaron el Super Bowl correspondiente a la temporada 2024.

Carter, de 25 años, ganó dos campeonatos nacionales en la Universidad con Georgia, donde estuvo involucrado en un choque que mató a un compañero de equipo y a un miembro del personal de reclutamiento. Recibió libertad condicional y una multa.

También fue multado con el equivalente a su cheque del partido de la Semana 1 por escupir al quarterback de los Cowboys Dak Prescott, en 2025. Fue expulsado por conducta antideportiva seis segundos después de iniciado ese juego.

Carter obtuvo selecciones al Pro Bowl en las temporadas 2024 y 2025.

Los Eagles han vuelto a firmar ahora a dos de sus principales tackles defensivos jóvenes en esta temporada baja.

En marzo acordaron una extensión de tres años con Jordan Davis por 65 millones de dólares garantizados.

Davis, una selección de primera ronda en 2022, ha sido una pieza integral de la línea defensiva de Philadelphia y ayudó a los Eagles a dominar a los Chiefs en el Super Bowl 59 para cerrar la temporada 2024. Especialista en frenar la carrera en el interior de la línea defensiva, Davis logró la cifra más alta de su carrera con 4 1/2 capturas la temporada pasada, además de nueve tacleadas para pérdida y seis golpes al quarterback.

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El redactor de fútbol americano profesional de AP Rob Maaddi en Tampa, Florida, contribuyó a este informe.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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