Jadeveon Clowney vuelve a los Texans con un contrato de 1 año, dice fuente de AP

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ARCHIVO - Jadeveon Clowney, de los Texans de Houston, presiona durante un partido de la NFL en contra de los Eagles de Filadelfia, el 23 de diciembre de 2018, en Filadelfia. (AP Foto/Chris Szagola, Archivo) AP

Una persona familiarizada con el acuerdo informó a The Associated Press sobre el contrato con Clowney. La fuente habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado.

Clowney, de 33 años, sumó 29 capturas en 62 partidos de temporada regular con los Texans y fue seleccionado a tres Pro Bowls antes de ser traspasado a los Seahawks de Seattle en 2019, tras ausentarse del campamento de entrenamiento. Estaba descontento porque Houston le aplicó la etiqueta de jugador franquicia y no había avances hacia un contrato a largo plazo.

Clowney ha ido de un equipo a otro en la NFL en los últimos años, y la temporada pasada jugó con los Cowboys de Dallas. También estuvo en Tennessee, Cleveland, Baltimore y Carolina. Clowney registró 9 1/2 capturas con los Ravens en 2023, cifra que igualó su mejor marca de carrera, lograda con los Texans (2017).

Al salir de South Carolina, era uno de los cazamariscales más temidos. Fue elegido dos veces All-American de AP y ganó el Premio Ted Hendricks como el mejor ala defensiva del país en 2012. Ayudó a los Gamecocks a terminar 11-2 en cada una de sus tres temporadas.

Clowney protagonizó uno de los golpes más icónicos del fútbol americano universitario durante el Outback Bowl, después de su temporada de segundo año, cuando tacleó al corredor de Michigan Vincent Smith en el backfield, hizo volar el casco de Hill y recuperó el balón suelto que él mismo provocó.

South Carolina rindió homenaje al jersey número 7 de Clowney en 2022.

___ La periodista deportiva de AP Kristie Rieken contribuyó a este informe. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP