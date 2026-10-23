Jacob Misiorowski de Cerveceros fija récord de velocidad en la Serie Mundial en su 1er pitcheo

Jacob Misiorowski, de los Cerveceros de Milwaukee, festeja en el primer juego de la Serie Mundial ante los Rays de Tampa Bay, el viernes 23 de octubre de 2026 (AP Foto/Ashley Landis) AP

El cubano Aroldis Chapman, de los Cachorros de Chicago, había establecido la marca para un lanzador en la Serie con 103,2 millas por hora en la novena entrada del segundo juego en 2016, un lanzamiento que terminó en un rodado a segunda por parte de Coco Crisp, de Cleveland.

El primer lanzamiento de Misiorowski apareció registrado a 103,4 millas por hora en las pantallas de video del estadio, pero el sistema Statcast de las Grandes Ligas lo midió en 103,5.

Misiorowski, un derecho de 24 años cuya potencia ha cautivado al béisbol desde su debut en junio de 2025, superó con holgura el anterior máximo de un abridor en la Serie Mundial desde que comenzó el seguimiento en 2008.

Noah Syndergaard, de los Mets de Nueva York, lanzó una pelota de 101,1 millas por hora a Ben Zobrist, de Kansas City, que fue cantada bola en la primera entrada del tercer juego en 2015.

Misiorowski realizó 1.115 pitcheos de 100 millas por hora o más este año, pulverizando el récord anterior de 673 de Jordan Hicks, de San Luis, fijado en 2018.

Su lanzamiento más rápido fue de 105,5 millas por hora a Pete Crow-Armstrong, de los Cachorros de Chicago, el 27 de junio, apenas por debajo del récord de temporada regular de 105,8 millas por hora, logrado por Chapman con Cincinnati contra San Diego el 24 de septiembre de 2010.

Misiorowski alcanzó las 100 millas por hora con 96 de 182 lanzamientos en la serie divisional y la Serie de Campeonato de Liga. Entre esos pitcheos figura el más veloz, de 104,8 millas por hora, que el dominicano Fernando Tatis Jr., de San Diego, dejó pasar como strike en el primer lanzamiento del juego inaugural de la serie divisional, el 3 de octubre.

Eso fijó una marca del lanzamiento más rápido en la postemporada, superando las 104,5 millas por hora del relevista de San Diego Mason Miller en un tercer strike cantado a Carson Kelly, de los Cachorros, en la octava entrada del segundo juego de la serie de comodines del año pasado.

Misiorowski permitió dos hits en la primera entrada, pero dejó a ambos corredores varados.

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FUENTE: AP