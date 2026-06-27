americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jacob Gonzalez impulsa la carrera del triunfo y los Medias Blancas vencen 2-1 a los Reales

CHICAGO (AP) — Jacob Gonzalez conectó un sencillo impulsor con un out en la novena entrada para darle a los Medias Blancas de Chicago una victoria por 2-1 para dejar tendidos en el campo a los Reales de Kansas City el sábado, y lograr 10 triunfos consecutivos en series en casa por primera vez en la historia de la franquicia.

Jacob Gonzalez, de los Medias Blancas de Chicago, corre después de batear el sencillo con el que su equipo dejó tendidos en el campo a los Reales de Kansas City durante la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el sábado 27 de junio de 2026, en Chicago. (AP Foto/David Banks)
Jacob Gonzalez, de los Medias Blancas de Chicago, corre después de batear el sencillo con el que su equipo dejó tendidos en el campo a los Reales de Kansas City durante la novena entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el sábado 27 de junio de 2026, en Chicago. (AP Foto/David Banks) AP

Chase Meidroth, Braden Montgomery y Colson Montgomery sumaron dos imparables cada uno por los Medias Blancas, que ganaron cuatro de cinco juegos.

Michael Massey conectó dos imparables por los Reales, que perdieron cuatro juegos consecutivos. El venezolano Salvador Pérez y Bobby Witt Jr. añadieron dobles.

Los Medias Blancas consiguieron su 17ma victoria por una carrera esta temporada.

Grant Taylor (3-1) ponchó a cuatro en dos entradas. El abridor Davis Martin permitió cuatro hits en 5 1/3 entradas sin permitir carreras.

Colson Montgomery y Meidroth pegaron sencillos consecutivos ante Daniel Lynch IV (2-2) para abrir la parte baja de la novena. Lynch recogió el toque de bola de Braden Montgomery y lanzó a tercera, pero el antesalista Nick Loftin no pudo hacer la jugada y se lesionó en la jugada, lo que llenó las bases. John Schreiber ponchó al dominicano Junior Pérez antes del hit ganador de Gonzalez.

Los Reales se adelantaron 1-0 en la séptima con el sencillo impulsor de Carter Jensen, que extendió su racha de imparables a 18 juegos, la más larga activa en las Grandes Ligas.

Los Medias Blancas empataron en la parte baja del episodio. Andrew Benintendi y Meidroth conectaron sencillos antes de que Braden Montgomery bateara un rodado para una jugada de selección, lo que permitió anotar al venezolano Luisangel Acuña.

Michael Wacha ponchó a siete y permitió una carrera y seis hits en 7 2/3 entradas por Kansas City.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta combinación de fotos muestra al francés Kylian Mbappé, al argentino Lionel Messi y al noruego Erling Haaland durante sus respectivos encuentros del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton, left, Ashley Landis, y Pamela Smith)

Messi, Mbappé y Haaland deslumbran durante el mismo día en el Mundial

Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Destacados del día

LA MENTIRA DE LA MISIÓN VIVIENDA: Las casas y edificios entregados por Hugo Chavez y Maduro quedaron destruidas

LA MENTIRA DE LA MISIÓN VIVIENDA: Las casas y edificios entregados por Hugo Chavez y Maduro quedaron destruidas

Cubanos desaparecidos tras terremotos en Venezuela: al menos 32 reportados en plataformas de búsqueda

Cubanos desaparecidos tras terremotos en Venezuela: al menos 32 reportados en plataformas de búsqueda

Policías venezolanos buscan sobrevivientes entre los escombros en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026, dos días después del doble sismo que remeció el país. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Edificios antiguos y construcción deficiente hicieron a Venezuela vulnerable a terremotos

Cubano acusado en Miami por certificados médicos falsos para facilitar ciudadanías sin examen de inglés

Cubano acusado en Miami por certificados médicos falsos para facilitar ciudadanías sin examen de inglés

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros dos días después de un sismo que remeció La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (AP Foto/Juan Pablo Arraez)

Se reduce la ventana de tiempo para rescatar sobrevivientes en Venezuela tras 2 sismos mortales

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter