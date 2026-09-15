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Jacob deGrom poncha a 8 y guía la victoria 4-2 de Rangers sobre Medias Rojas

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Jacob deGrom ponchó a ocho en cinco entradas, Corey Seager conectó un sencillo de dos carreras y los Rangers de Texas vencieron el martes 4-2 a los Medias Rojas de Boston, en el primer juego de una serie entre contendientes a los playoffs.

El abridor de los Rangers de Texas Jacob deGrom lanza en la cuarta entrada ante los Medias Rojas de Boston el martes 15 de septiembre del 2026. (AP Foto/Julio Cortez)
El abridor de los Rangers de Texas Jacob deGrom lanza en la cuarta entrada ante los Medias Rojas de Boston el martes 15 de septiembre del 2026. (AP Foto/Julio Cortez) AP

El cerrador estelar Jacob Latz, el cuarto relevista de Texas, consiguió los cinco outs para su 30.º salvamento en 33 oportunidades después de que deGrom (11-9) necesitara 92 lanzamientos mientras permitía dos carreras. Latz ponchó al bateador emergente venezolano Andruw Monasterio con las bases llenas para terminar la octava.

Texas (75-76) se mantuvo a un juego del líder del Oeste de la Liga Americana, Houston (76-75), después de que los Astros también ganaran el martes. Los Rangers se colocaron por delante de Toronto (75-77), que perdió ante Detroit, para mantenerse a juego y medio de Cleveland (77-75) por el tercer y último comodín.

Boston (82-69) es segundo en la carrera por el comodín, con 5 1/2 juegos de ventaja sobre los Guardianes.

El abridor de los Medias Rojas, Patrick Sandoval (1-6), ponchó a sus primeros cuatro bateadores, pero terminó su labor después de permitir cuatro carreras en 2 2/3 entradas. El zurdo ponchó a cinco y dio dos bases por bolas.

El venezolano Elias Díaz conectó un doble de dos carreras hacia la esquina del jardín izquierdo con dos outs en la segunda para poner arriba a Texas. Sandoval dio base por bolas a los siguientes dos bateadores y el elevado alto de Seager rozó el guante extendido del campocorto Trevor Story en el jardín corto izquierdo, mientras los Rangers ampliaban la ventaja a 4-0.

Seager, que sumó otro sencillo en la quinta, logró múltiples imparables por 12.ª vez en 27 juegos desde el 15 de agosto.

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