Jackson Kent logra su 1ra victoria en Grandes Ligas y Nacionales doblegan 9-2 a Marlins

Compartir en:









Brady House, de los Nacionales de Washington, recorre las bases luego de conseguir un jonrón de tres carreras ante los Marlins de Miami, el viernes 28 de agosto de 2026 (AP Foto/John McDonnell) AP

Washington anotó cinco carreras en la tercera entrada después de que el abridor dominicano de Miami, Eury Pérez, otorgó bases por bolas a los primeros tres bateadores con apenas 14 lanzamientos.

Los Nacionales anotaron dos con un lanzamiento descontrolado para tomar ventaja de 2-1 y House conectó su décimo jonrón de la temporada, de 445 pies.

Washington agregó cuatro carreras en la séptima. Harry Ford pegó su tercer jonrón de la temporada, por encima de la barda entre el jardín izquierdo y el central, para poner el duelo 6-1. Dylan Crews conectó un doblete hacia la esquina del jardín izquierdo para impulsar dos más y embasarse por octavo juego consecutivo.

Kent (1-2), que enfrentó a los Marlins por segunda apertura consecutiva, completó cinco entradas por primera vez en su carrera. Realizó 106 lanzamientos y sólo permitió tres hits y cuatro bases por bolas en su cuarta apertura en las Grandes Ligas.

Pérez (7-10) permitió cinco carreras limpias en tres innings. Realizó 41 de sus 74 lanzamientos en el tercero.

Por Miami, el dominicano Heriberto Hernández conectó su quinto jonrón en nueve juegos contra los nacionales esta temporada.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP