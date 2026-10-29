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Ivan Toney se declara inocente de agresión. Habrá juicio en 2028

LONDRES (AP) — El delantero inglés Ivan Toney compareció el jueves ante un tribunal y se declaró no culpable tras ser acusado de darle un cabezazo y golpear con el puño a un hombre en un club nocturno de Londres el año pasado.

El delantero inglés Ivan Toney, (centro) se retira de un tribunal de Londres, el jueves 1 de octubre de 2026, tras declararse no culpable de agredir a un individuo en un club nocturno de Soho. (Aaron Chown/PA vía AP)
El delantero inglés Ivan Toney, (centro) se retira de un tribunal de Londres, el jueves 1 de octubre de 2026, tras declararse no culpable de agredir a un individuo en un club nocturno de Soho. (Aaron Chown/PA vía AP) AP

Toney, de 30 años, quien representó a Inglaterra en el Mundial el verano pasado y juega en Arabia Saudí con Al Ahli, afrontará un juicio en 2028 —en medio de la Eurocopa que Inglaterra coorganizará ese año— por la presunta agresión.

Durante la audiencia de cinco minutos en el tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, Toney presentó formalmente una declaración de no culpabilidad ante un cargo de agresión que provocó lesiones corporales reales, tras un enfrentamiento en un local nocturno del barrio de Soho el 6 de diciembre del año pasado, informó la agencia de noticias británica Press Association.

El juez Christopher Hehir fijó una fecha provisional de juicio para el mismo tribunal el 12 de junio de 2028 y se disculpó con Toney por la demora.

“Eso es con mucha antelación y lo siento por ello”, manifestó el juez. “Como quizá sepa, los tribunales de la Corona están operando bajo una enorme presión. Tenemos un atraso masivo de trabajo por diversas razones”.

La Euro 2028 está programada del 9 de junio al 9 de julio y se disputará en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda.

Toney quedó en libertad bajo fianza incondicional, informó PA.

Comenzó su carrera en Northampton y jugó para Newcastle y Peterborough antes de fichar por Brentford en 2020. Se incorporó al Al Ahli en 2024.

Toney ha jugado 10 veces con Inglaterra y ha marcado un gol. No fue convocado a la selección nacional para los partidos de la Liga de Naciones en septiembre y octubre.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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