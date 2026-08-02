Israel dice tener serias preocupaciones por acuerdo de desarme de Hamás

NOTA DEL EDITOR: CONTENIDO GRÁFICO - Palestinos intentan apagar un coche en llamas tras un ataque militar israelí, el domingo 2 de agosto de 2026, en la ciudad de Gaza. (AP Foto/Jehad Alshrafi) AP

Las declaraciones de Doron Spielman, portavoz de la oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, fueron algunos de los primeros comentarios públicos desde que el presidente estadounidense Donald Trump anunció el acuerdo.

Spielman le dijo a The Associated Press que la evaluación de inteligencia de Israel es que Hamás sigue comprometido a reconstruir su aparato militar, en lugar de desmilitarizarse de manera genuina. Señaló que las fuerzas armadas israelíes no se retirarían de Gaza —donde controlan más del 60% del territorio— antes de que Hamás se desarme.

“Nuestra evaluación es que, si nos replegamos antes de que Hamás esté verdaderamente desarmado, ampliará rápidamente su presencia en toda Gaza, reconstruirá su infraestructura terrorista, volverá a amenazar a las comunidades israelíes e intentará llevar a cabo otro ataque al estilo del del 7 de octubre”, afirmó, en referencia a la ofensiva de milicianos de Hamás contra Israel en 2023 que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza.

Hizo sus comentarios días después de que Hamás dijera que comenzaría a desarmarse como parte del alto el fuego mediado por Estados Unidos, el cual fue firmado hace nueve meses para poner fin al conflicto de casi tres años. Esto marca un posible avance para acabar la guerra, pero aún quedan muchos obstáculos, condiciones y plazos prolongados.

El plan de alto el fuego de 20 puntos de Trump pide al grupo miliciano que entregue sus armas y destruya su vasta red de túneles. También contempla la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza, la llegada de un nuevo gobierno palestino tecnocrático, el despliegue de una fuerza de seguridad internacional y la reconstrucción del devastado enclave palestino.

El desarme de Hamás ha sido un punto de fricción y ha estancado las negociaciones durante meses. Al anunciar el acuerdo en redes sociales el jueves, Trump indicó que se llevaría a cabo en “fases cuidadosamente estructuradas”.

Una copia del acuerdo, obtenida y verificada por la AP, indica que todas las armas en poder de la policía dirigida por Hamás serán transferidas al comité palestino tecnocrático respaldado por Estados Unidos, conocido como el Comité Nacional para la Administración de Gaza, cuando este llegue al enclave. No está claro cuándo ocurriría eso, ya que depende de otros pasos.

Según el acuerdo, un proceso para retirar de servicio y almacenar armas pesadas, y para desmantelar sitios de producción militar y túneles, comenzará después de la llegada del comité palestino y del despliegue de fuerzas internacionales. El proceso estará vinculado a una retirada israelí por fases.

Las zonas que Israel controla en Gaza han quedado en su mayoría destruidas y despobladas. La mayor parte de los 2 millones de palestinos del territorio se encuentran en la otra parte, donde cientos de miles viven en sórdidos campamentos de tiendas y barrios destruidos.

Parece poco probable que Israel retire fuerzas de manera significativa o haga otras concesiones antes de sus elecciones de octubre. El primer ministro Benjamin Netanyahu enfrenta una dura batalla por la reelección: sus socios de la coalición de extrema derecha lo instan a mantener la presión sobre Hamás y dejar fuerzas en Gaza, y sus opositores lo acusan de no haber evitado el ataque del 7 de octubre de 2023.

En dicho ataque, milicianos encabezados por Hamás atacaron comunidades israelíes, donde mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomaron a otras 251 como rehenes. Israel respondió con una ofensiva militar devastadora que ha dejado más de 73.000 muertos, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El ministerio, que formaba parte del gobierno dirigido por Hamás y que recientemente fue disuelto, mantiene registros detallados que las agencias de la ONU y organizaciones internacionales consideran confiables en general. No distingue entre civiles y combatientes, pero dice que las mujeres y los niños representan aproximadamente la mitad de todas las muertes.

Israel advierte que Hamás se está rearmando

Aunque Spielman dijo que Israel aprecia enormemente el compromiso de Trump con su seguridad y con encontrar una solución duradera, la postura del gobierno sobre el desarme se basa en datos detallados de inteligencia que indican que Hamás continúa rearmándose, reclutando combatientes y reconstruyendo sus capacidades militares.

La Casa Blanca no ofreció comentarios adicionales el domingo cuando se le preguntó específicamente sobre la evaluación de Israel de que Hamás sigue comprometido con reconstruir su aparato militar.

Funcionarios estadounidenses, que informaron a periodistas sobre el acuerdo de desarme la semana pasada, dijeron que Israel había sido consultado en cada paso de las negociaciones, y que no se le estaba pidiendo hacer nada más allá de lo que se había comprometido a hacer como parte del acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes, el cual fue firmado en octubre pasado.

No está claro qué fue exactamente lo que Israel le comunicó a la Casa Blanca. Dos personas con conocimiento del acuerdo dijeron a la AP que Israel había comunicado sus inquietudes al ex primer ministro británico Tony Blair, miembro de la Junta de Paz encabezada por Trump. Una de ellas indicó que, entre los puntos que Israel quería, estaba la libertad para llevar a cabo operaciones militares en Gaza. Hablaron a condición de guardar el anonimato porque no están autorizadas a declarar a los medios.

Según otra persona familiarizada con el acuerdo, los israelíes plantearon otras dos cuestiones: que Qatar y Turquía no participen en la verificación de las etapas del acuerdo, y que las armas de Hamás sean destruidas después de ser confiscadas. La persona declaró bajo condición de anonimato porque no está autorizada a hablar con la prensa.

Israel continúa atacando Gaza

Desde que se firmó el alto el fuego, Israel ha seguido atacando Gaza, diciendo que está enfocado en Hamás y su infraestructura.

Hospitales locales de Gaza informaron que al menos 17 personas murieron en los ataques israelíes más recientes, incluidos niños. Un ataque contra un apartamento residencial en el sur de Gaza causó la muerte de tres miembros de una familia, entre ellos un niño de 4 años, según el hospital Nasser, adonde llegaron los cuerpos.

Las fuerzas armadas israelíes dijeron que los ataques estaban dirigidos a milicianos.

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El periodista de The Associated Press Aamer Madhani en Washington contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP