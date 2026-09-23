Irán resta importancia a conversaciones indirectas con EEUU y otras noticias de Oriente Medio

En esta imagen, distribuida por la Oficina Presidencial de Irán, el presidente Masoud Pezeshkian saluda a la prensa y las autoridades al embarcar en su avión en el aeropuerto de Mehrabad rumbo a Nueva York, para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas, en Teherán, Irán, el 22 de septiembre de 2026. (Oficina Presidencial de Irán vía AP) AP

Un portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán manifestó el miércoles que Teherán había mantenido su postura negociadora en las conversaciones con funcionarios estadounidenses al exigir que Washington ponga fin a su bloqueo de los puertos iraníes y libere los activos congelados de la República Islámica.

Esmail Baghaei señaló que las conversaciones indirectas se llevaron a cabo a través de mediadores cataríes en un aparte de la Asamblea General de la ONU.

La reunión no programada —que son las primeras conversaciones indirectas entre funcionarios estadounidenses e iraníes desde que el colapso del alto el fuego de junio— se produjo mientras continúan los ataques intermitentes en el estrecho de Ormuz, frente a la costa iraní, donde el transporte marítimo comercial sigue por debajo de los niveles previos a la guerra.

La oficina de Netanyahu calificó las declaraciones de Macron en la ONU como una “absurdidad grotesca”, oponiéndose a su afirmación sobre la actividad del grupo insurgente palestino Hamás en Cisjordania.

Macron condenó la situación en Gaza y criticó el aumento de la violencia de colonos israelíes en Cisjordania, alegando que Israel no podía invocar a Hamás para justificar sus acciones en el territorio. En sus declaraciones en francés, utilizó una terminología que podría significar que Hamás nunca ha gobernado u operado en Cisjordania.

Una fuente diplomática francesa, que habló con la prensa bajo condición de anonimato, apuntó que Macron quiso decir que Hamás nunca ha gobernado Cisjordania.

Naciones Unidas no ha hecho pública una traducción oficial de su discurso.

Hamás ha tenido durante mucho tiempo apoyos en la Cisjordania ocupada por Israel y se ha atribuido la responsabilidad de ataques en la zona, aunque nunca ha gobernado el territorio semiautónomo. Durante la guerra en Gaza, Israel ha intensificado las operaciones militares en Cisjordania, con una ofensiva, lanzada a comienzos de 2025, que tuvo como objetivo campamentos de refugiados que describió como bastiones de la insurgencia palestina.

La disputa se suma a las tensiones desde que Francia reconoció un Estado palestino en septiembre de 2025.

A comienzos de mes, Francia se unió a Canadá y a varios países europeos al anunciar medidas para restringir el comercio procedente de asentamientos israelíes. París se opone desde hace tiempo a los puestos avanzados israelíes por considerarlos contrarios al derecho internacional y el domingo afirmó en un comunicado que “condena firmemente el atentado terrorista” que mató a un franco-israelí durante el fin de semana.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP