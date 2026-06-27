Irán queda fuera de un tumultuoso Mundial gracias al gol de Austria en el último suspiro

El equipo de Irán escucha su himno nacional antes del partido ante Egipto por el Grupo G del Mundial, el viernes 26 de junio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Manu Fernandez) AP

Irán no accedió a los dieciseisavos de final por un solo puesto. Más desgarrador, imposible.

Terminó tercero del Grupo G con tres puntos, gracias a sus empates con Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto. Parecía tener su boleto a la siguiente ronda gracias a los criterios de desempate cuando Argelia se puso al frente 3-2 ante Austria en tiempo agregado. Pero la selección austriaca igualó el marcador en la última jugada del partido, condenando a Irán.

Fue un último momento doloroso para Irán en un Mundial que ha sido tumultuoso, dentro y fuera de la cancha.

Los iraníes han estado jugando mientras Teherán y Washington negocian los términos de un acuerdo que ponga fin a la guerra que comenzó en febrero. Las tensiones continuaban el sábado, cuando Irán lanzó un ataque con drones hacia Bahrein, sede de la 5ª Flota de la Marina de Estados Unidos, en una probable respuesta a los ataques aéreos estadounidenses. Horas después, el gobierno del presidente Donald Trump dio a conocer que atacó varios objetivos militares iraníes , después de afirmar que Irán atacó un barco cerca del estrecho de Ormuz.

Durante el Mundial, el entrenador de Irán, Amir Ghalenoei, y sus jugadores se quejaron de las complicaciones que enfrentó el equipo, incluidas restricciones de viaje, visas denegadas para personal de apoyo y el requisito de salir inmediatamente de Estados Unidos después de los partidos.

Funcionarios de Estados Unidos han dicho que el equipo conocía todas las restricciones antes del torneo.

Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra con una serie de bombardeos sobre Irán el 28 de febrero. En respuesta, Irán lanzó una ofensiva contra distintos países de la región y cerró la navegación en el estrecho de Ormuz.

Irán intentó en marzo trasladar sus partidos de la fase de grupos a México, un país con el que mantiene relaciones diplomáticas. Su solicitud para mover su sede de entrenamiento de Arizona a Tijuana recibió el visto bueno dos semanas antes de la llegada del equipo.

Tras la eliminación de Irán, el equipo envió un comunicado en el que expresó su “más sincero agradecimiento a la maravillosa gente de México, especialmente a la hermosa ciudad de Tijuana”.

“Dejar Tijuana nos ha resultado sumamente difícil a todos nosotros”, añadió el comunicado.

En su primer partido, varios cientos de iraní-estadounidenses se manifestaron fuera del estadio para exigir cambios en el gobierno de Teherán. Miles más abarrotaron el estadio para verlos jugar, y el himno nacional antes del encuentro fue recibido con una mezcla de vítores y abucheos.

En los dos primeros partidos, celebrados en Los Ángeles, al equipo no se le permitió viajar hasta el día anterior y tuvo que regresar a México inmediatamente después de cada encuentro. Posteriormente, Estados Unidos flexibilizó sus restricciones y permitió que viajaran a Seattle dos días antes de su compromiso del viernes ante Egipto. De haber clasificado, el siguiente partido de Irán habría sido en Vancouver.

“Nos trataron muy, muy mal”, manifestó Ghalenoei después del empate del viernes con Egipto. “Espero que el mundo tome conciencia de estos problemas”.

“Lo que han hecho estos jóvenes jugadores de la selección nacional de Irán debería quedar para la historia”, sostuvo Ghalenoei. “¿Por qué? Porque el anfitrión nos trató de la peor manera posible”.

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FUENTE: AP