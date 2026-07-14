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Irán ejecuta a 2 miembros del Estado Islámico condenados por rebelión armada

TEHERÁN, Irán (AP) — Dos miembros del grupo Estado Islámico fueron ejecutados en Irán después de ser condenados por rebelión armada contra la República Islámica, informó la televisión estatal iraní.

El reporte identificó a los hombres como Mohieddin Abdollahi y Hossein Palani. Señaló que pertenecían a un comando del EI que se formó tras la derrota territorial del grupo en Irak y Siria y que había planeado ataques dentro de Irán.

Según el reporte, las fuerzas de seguridad iraníes identificaron el escondite del grupo en la zona montañosa de Bamo, cerca de la frontera con Irak, antes de que pudiera llevar a cabo sus planes. Varios milicianos murieron y otros fueron detenidos durante la operación, en la que también murieron tres miembros de la Guardia Revolucionaria iraní. Las autoridades indicaron que además incautaron armas, municiones y otros equipos.

Los dos hombres fueron condenados por rebelión armada contra la República Islámica y fueron ahorcados después de que el Tribunal Supremo ratificara sus sentencias de muerte. El poder judicial no reveló dónde se llevaron a cabo las ejecuciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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