Irán dice que recibe un trato injusto. Su itinerario del Mundial no es único

Jugadores de la selección de Irán llegan a su sede de entrenamiento para el Mundial, el domingo 7 de junio de 2026, en Tijuana, México. (AP Foto/Gregory Bull) AP

Irán se ha visto obligado a acatar lo que el jefe del grupo de trabajo de la FIFA en la Casa Blanca, Andrew Giuliani, señaló que eran normas previamente establecidas como resultado de la guerra. Aunque esas restricciones también se ajustan a las directrices del órgano rector del fútbol para los viajes generales de los equipos.

La selección iraní realizó el vuelo de 204 kilómetros (127 millas) desde el Aeropuerto Internacional de Tijuana hasta el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles un día antes de empatar 2-2 ante Nueva Zelanda en su debut mundialista el lunes, un trayecto corto que, según el capitán Mehdi Taremi, tomó cinco horas, incluidos los controles de seguridad y de inmigración.

Irán regresó a México inmediatamente después del partido, el cual finalizó alrededor de las 8 de la noche. El equipo tenía la esperanza de no viajar al menos por un día después del encuentro.

La solicitud del equipo para viajar a Los Ángeles dos días antes del partido del domingo contra Bélgica también fue rechazada, informó la federación la noche del jueves, añadiendo que presentará una queja ante la FIFA.

La federación destacó en un comunicado que el horario de inicio del encuentro del domingo --mediodía hora del Pacífico— y sostuvo que cree que “este tipo de restricciones son incompatibles con el principio de proporcionar condiciones iguales para todos los equipos participantes y pueden afectar negativamente los procesos de preparación de los equipos”.

“Somos el único equipo que participa en el Mundial que está en las ciudades sede únicamente 24 horas y no es justo", afirmó el secretario general de la federación iraní, Hedayat Mombeini. "Todas estas limitaciones tienen un impacto negativo en lo físico y lo mental de nuestros jugadores”.

Pero el itinerario del equipo iraní no es del todo inusual para distancias cortas en este torneo. Y el reglamento del Mundial 2026 de la FIFA establece en su Artículo 18.3 que “cada equipo viajará desde la sede de entrenamiento del equipo hasta la sede del encuentro un día antes del día de partido (MD‑1) y en casos excepcionales en MD‑2, y regresará a la sede de entrenamiento del equipo después del partido (en MD/MD+1)”.

Aún no se han levantado las restricciones sobre el equipo iraní a pesar de un acuerdo provisional para poner fin a la guerra. Algunos directivos y personal de apoyo del equipo no han podido conseguir visas para ingresar a Estados Unidos, y el jugador Mehdi Torabi tuvo que acudir al consulado estadounidense en Tijuana para obtener una nueva visa después del primer partido.

Muchos equipos han estado llegando a las ciudades sede el día previo a sus partidos. Para el encuentro del viernes contra Australia, Estados Unidos viajó el jueves alrededor de 1.580 kilómetros (980 millas) desde su sede de entrenamiento en el condado de Orange, California, hasta Seattle. El equipo tenía previsto regresar a su hotel después del partido.

Algunos equipos de CONCACAF prefirieron llegar un día antes a sus partidos para las eliminatorias mundialistas en Ciudad de México, donde expertos en rendimiento deportivo afirman que los jugadores no tendrán tiempo de aclimatarse a la altitud, por lo que deben llegar lo más cerca posible de la hora del inicio del cotejo.

Bosnia-Herzegovina hará los recorridos más largos durante la fase de grupos, con 9.460 kilómetros (5.878 millas). Los Dragons realizaron un vuelo de aproximadamente 2.670 kilómetros (1.660 millas) por tramo desde Salt Lake City a Toronto, y además volarán 950 kilómetros (590 millas) a Los Ángeles y 1.110 kilómetros (690 millas) a Seattle.

Los viajes de Bosnia son mucho más cortos que la travesía de 14.484 kilómetros (9.000 millas) de Estados Unidos en el Mundial de Brasil 2014, la más larga entre las 32 naciones participantes. Los estadounidenses fueron desde su sede de entrenamiento en Sao Paulo hasta Natal, una distancia de 2.311 kilómetros (1.436 millas), tres días antes de su debut contra Ghana. Recorrieron 2.948 kilómetros (1.832 millas) a Manaos dos días antes de su partido contra Portugal y 2.126 kilómetros (1.321 millas) a Recife dos días antes de su encuentro contra Alemania.

Hace cuatro años en Qatar, todos los estadios estaban a menos de 50 kilómetros (31 millas) del centro de Qatar, lo que permitió a los equipos alojarse en un solo hotel durante todo el torneo.

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FUENTE: AP