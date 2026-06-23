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Irán dice que no hay visita prevista de inspectores de la ONU a sitios nucleares bombardeados

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — No se ha programado ninguna visita de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica para ver los sitios nucleares iraníes que Estados Unidos bombardeó anteriormente, indicó el martes un funcionario iraní.

Esmail Baghaei hizo el comentario ante periodistas en una conferencia de prensa en Teherán, la capital de Irán.

Las declaraciones de Baghaei parecen contradecir las del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien sostuvo que las negociaciones en Suiza lograron un acuerdo para que el OIEA visite sitios iraníes.

El OIEA ha entrado y salido de Irán desde la guerra de 12 días de Israel contra Irán en 2025, pero no se le ha concedido acceso a los sitios de enriquecimiento bombardeados que Estados Unidos atacó en esa guerra.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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