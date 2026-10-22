Invictos Chiefs van a casa de los campeones Seahawks, que quieren evitar su 3er revés al hilo

El running back de los Chiefs de Kansas City, Kenneth Walker III consigue un touchdown en la primera mitad del partido ante los Chargers de Los Ángeles, el domingo 18 de octubre de 2026, en Kansas City. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Walker ha sido fundamental en el paso invicto de los Chiefs (5-0) al encabezar a toda la NFL con 665 yardas terrestres —133 por encuentro. En tanto, el ataque de los campeones sigue sin encontrar una segunda marcha. ¿La prueba? Seattle (3-3) tiene menos yardas por la vía terrestre en total esta campaña que Walker con Kansas City.

Ante la incapacidad de correr consistentemente con el balón, el peso de la ofensiva ha recaído completamente en los hombros del quarterback Sam Darnold, quien en sus primeros cinco partidos del calendario se ha mostrado más como el jugador de sus seis temporadas iniciales en la NFL que como el pasador que encabezó una racha de 10 victorias el año pasado para culminarla con el título en el Super Bowl.

Seattle ha perdido tres de sus últimos cuatro compromisos, todos por tres puntos o menos. Y en todos ellos Darnold ha lanzado al menos una intercepción. No está de más mencionar que los Seahawks no han rebasado las 115 yardas por tierra como equipo en sus tres reveses, en parte gracias a la partida de Walker y en parte ante las lesiones de sus dos aparentes herederos: Zach Charbonnet y el novato Jardarian Price.

La pérdida de los Seahawks se ha convertido en la riqueza de los Chiefs, donde el arribo de Walker sumado al brillante retorno del pasador Patrick Mahomes ha sido suficiente para poner nuevamente a Kansas City en la conversación de Super Bowl apenas un año después de finalizar con registro de 6-11.

A pesar de la ausencia de un arma primordial en el ataque aéreo, Mahomes se ha mostrado como el dos veces ganador del MVP que es. Tiene nueve envíos de touchdown a seis receptores distintos. Su ofensiva es la décima en terceras oportunidades y ha sido el principal beneficiado con la llegada de Walker para darle una nueva dimensión al ataque.

Es justo decir que el paso perfecto de Kansas City es un claro ejemplo de fútbol americano complementario, en donde el entrenador Andy Reid ha encontrado un equilibrio casi perfecto.

Los Chiefs llegan al partido del domingo por la noche con el quinto mejor ataque (28 puntos por partido) y la segunda mejor defensiva (16,6 puntos por encuentro) en toda la NFL. No han permitido más de 73 yardas terrestres en un juego esta campaña, han robado al menos dos balones en cuatro de cinco compromisos y han concedido 10 puntos o menos en tres partidos.

Packers (4-2) en Detroit (4-2)

Para Jordan Love y los Packers, el momento de poner a prueba su racha de tres victorias es el actual. Nada exige más que un viaje a casa de un rival del Norte de la Conferencia Nacional. Y los Lions los esperan con hambre de disipar cualquier duda sobre el estado de su pobre defensiva.

Love tiene registro de 3-0 en su carrera en Detroit, donde ha lanzado para ocho touchdowns, sin intercepciones y un rating de 123,4. Cifras espectaculares.

Ahora que los Lions llegan al encuentro con la tercera peor defensiva en toda la liga (29,6 puntos en contra por encuentro) y la peor defensa contra el pase, el pasador de Green Bay se relame los bigotes.

Motivos le sobran. Del otro lado de sus pases, Love cuenta con la dupla de receptores más prolífica de la joven campaña con las 538 yardas de Christian Watson y 501 de Matthew Golden. Pero los Packers tienen flagrantes fallas en su ataque, últimos de la liga en yardas por tierra, y esa falta de balance es suficiente para abrirle la puerta a Detroit.

Los Lions tienen el potencial ofensivo para seguirle el paso a cualquiera. El running back Jahmyr Gibbs es líder de la NFL en yardas totales (747), Jared Goff comanda el tercer ataque más productivo por la vía aérea y Detroit tiene al menos 31 puntos a favor en cuatro de cinco compromisos este año.

El resto de la actividad

La séptima semana de temporada regular comenzó el jueves con el triunfo de los Bears por 30-24 sobre los Patriots de Nueva Inglaterra. Caleb Williams lanzó para 308 yardas y dos touchdowns por Chicago.

El domingo a primera hora continúa la acción, cuando Steelers (4-2) y Saints viajan a París para disputar el primer partido de temporada regular en la historia de la NFL en territorio francés. Pittsburgh tiene marca de 1-1 en partidos fuera de Estados Unidos, mientras que Nueva Orleans ostenta un registro de 2-1.

La semana continúa el domingo con los siguientes compromisos: 49ers (6-0) en Atlanta (2-4); Bengals (3-2) en Baltimore (4-2); Buccaneers (1-5) en Carolina (3-2); Giants (3-2-1) en Houston (2-4); Colts (2-4) en Minnesota (5-0); Dolphins (0-5) en NY Jets (2-4); Browns (4-2) en Tennessee (1-5); Denver (4-2) en Arizona (2-4); Packers (4-2) en Detroit (3-2); Rams (2-4) en Las Vegas (3-3); y Kansas City (5-0) en Seattle (3-3).

El lunes por la noche, los Cowboys (2-4) viajan a Filadelfia (2-4) en un duelo entre equipos del Este de la Nacional, una división en donde ninguno de sus integrantes ha conseguido una victoria en las últimas dos semanas.

Bills (5-1), Chargers (0-6), Commanders (1-4-1) y Jaguars (4-2) tienen semana de descanso.

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FUENTE: AP