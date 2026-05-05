Investigan un incendio provocado en una antigua sinagoga de Londres en medio de ataques antisemitas

El primer ministro británico, Keir Starmer, habla durante una reunión con representantes de la sociedad para hablar sobre la lucha contra el antisemitismo, en su residencia oficial, Londres, el martes 5 de mayo de 2026. (Hannah McKay/Pool Foto via AP) AP

La Policía Metropolitana informó que las puertas y una cerradura en la parte frontal del antiguo templo, en la zona de Whitechapel, en el este de Londres, sufrieron daños menores, pero nadie resultó herido.

El incidente es el ataque más reciente desde que cuatro ambulancias propiedad de una organización benéfica judía fueron incendiadas en marzo. Desde entonces, una sinagoga fue atacada con bombas incendiarias y otros sitios judíos han sido blanco de intentos de incendio. La semana pasada, dos hombres judíos fueron apuñalados en lo que la policía ha calificado como un acto de terrorismo.

“Forma parte de un patrón de antisemitismo en aumento que ha dejado a nuestras comunidades judías asustadas, enojadas y preguntándose si este país, su hogar, es seguro para ellas", les dijo Starmer a representantes de la comunidad. "Estos repugnantes ataques se están cometiendo contra judíos británicos. Pero, que no haya duda, esta crisis es una crisis para todos nosotros”.

La cantidad de incidentes antisemitas reportados en todo el Reino Unido se ha disparado desde el ataque de milicianos encabezados por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 y la guerra posterior en Gaza, según la organización benéfica Community Security Trust. El grupo registró 3.700 incidentes en 2025, frente a 1.662 en 2022.

La ola de ataques recientes se ha producido desde el inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero, y la policía investiga si son obra de intermediarios iraníes.

Un grupo proiraní que se hace llamar Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia —o Movimiento Islámico de los Compañeros de la Derecha— se ha atribuido la responsabilidad de varios de los ataques. También ha admitido estar detrás de incidentes en los últimos meses en lugares de culto, empresas e instituciones financieras en toda Europa, todos los cuales parecen estar vinculados a intereses judíos o israelíes.

“Una de las líneas de investigación es si un Estado extranjero ha estado detrás de algunos de estos incidentes", señaló Starmer. "Nuestro mensaje a Irán, o a cualquier otro país que pudiera intentar fomentar la violencia, el odio o la división en la sociedad, es que no se tolerará”.

Starmer prometió tomar medidas para combatir el antisemitismo, entre ellas exigir a las universidades que publiquen la magnitud del problema y adopten medidas para detenerlo. Se retirará la financiación para las artes a cualquiera que promueva el antisemitismo.

Reino Unido elevó su nivel de amenaza terrorista de “sustancial” a “grave” —el segundo más alto en una escala de cinco puntos— tras los apuñalamientos. La calificación significa que las agencias de inteligencia consideran muy probable un ataque en los próximos seis meses.

El gobierno indicó que el cambio no se debió únicamente a los ataques con cuchillo, sino también a “la amenaza terrorista islamista y de extrema derecha de individuos y pequeños grupos radicados en Reino Unido”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP