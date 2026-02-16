americateve

Investigadores trabajan con Walmart tras identificar mochila de sospechoso del secuestro de Guthrie

Los investigadores que trabajan en la desaparición de la madre de la presentadora del programa “Today”, Savannah Guthrie, están consultando con la gerencia de Walmart para desarrollar pistas, porque una mochila que llevaba el sospechoso se vende exclusivamente en esas tiendas, informó el lunes el jefe policial del condado Pima, Arizona.

Un agente de la policía del condado Pima realiza una llamada frente a la casa de Nancy Guthrie el sábado 14 de febrero de 2026 en Tucson, Arizona. (Foto AP/Ty ONeil)
Un agente de la policía del condado Pima realiza una llamada frente a la casa de Nancy Guthrie el sábado 14 de febrero de 2026 en Tucson, Arizona. (Foto AP/Ty O'Neil) AP

Nancy Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez en su casa de Arizona el 31 de enero y se reportó su desaparición al día siguiente. Las autoridades afirman que se encontró su sangre en el porche delantero. Se enviaron supuestas notas de rescate a medios de comunicación, pero ya han vencido dos plazos para el pago.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) difundió videos de vigilancia de una persona enmascarada que llevaba una funda de pistola afuera de la puerta principal del hogar de Guthrie en Tucson la noche en que ella desapareció. Una cámara del porche grabó a una persona con una mochila que llevaba un pasamontañas, pantalones largos, una chaqueta y guantes.

El jefe de la policía del condado Pima, Chris Nanos, indicó en un mensaje de texto a The Associated Press el lunes que la mochila de 25 litros “Ozark Trail Hiker Pack” fue la única prenda que se ha “identificado de manera definitiva”.

“Esta mochila es exclusiva de Walmart y estamos trabajando con la gerencia de Walmart para desarrollar más pistas”, manifestó Nanos.

La ropa del sospechoso “podría haber sido comprada en Walmart, pero no está disponible exclusivamente en Walmart”, señaló el Departamento de Policía del condado Pima en un comunicado el lunes. “Esto sigue siendo sólo una posibilidad”.

Los investigadores anunciaron el domingo que un guante hallado cerca de la casa de Guthrie fue enviado para ser sometido a pruebas de ADN. El FBI dijo que recibió resultados preliminares el sábado y que esperaba la confirmación oficial.

La nueva información se emite al tiempo que las fuerzas del orden reúnen más posibles pruebas y cuando la búsqueda de la madre de Guthrie llega a su tercera semana. Las autoridades habían indicado previamente que no han identificado a un sospechoso.

El FBI indicó que el sospechoso que aparece en las imágenes de vigilancia es un hombre de aproximadamente 1,75 metros (5 pies y 9 pulgadas) de estatura, de complexión mediana.

Las autoridades han expresado preocupación por la salud de Nancy Guthrie porque necesita medicación vital a diario. Se dice que tiene un marcapasos y que ha lidiado con presión arterial alta y problemas cardíacos, según el audio del despachador policial en broadcastify.com.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

