Investigadores hallan aparente reivindicación tras ataque en el desfile del Orgullo en Berlín

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Dos mujeres depositan flores en un árbol de Tiergarten Park, cerca del sitio donde un hombre embistió con un auto a varias personas después del Desfile del Orgullo, realizado el sábado en Berlín, Alemania, el lunes 27 de julio de 2026. (AP Foto/Markus Schreiber) AP

El sospechoso, Abdul Ballout, de 21 años, murió en un enfrentamiento con la policía el domingo, un día después de que los investigadores afirmaran que embistió a una multitud con una furgoneta cerca de la fiesta de clausura del festival y luego, al parecer, atacó a otras personas con un machete. Una mujer polaca murió y otras 31 personas resultaron heridas.

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, señaló que los investigadores analizan un teléfono celular que fue hallado en la furgoneta. Indicó que han encontrado una posible reivindicación de autoría en video y que se cree que la persona que aparece en el video, que está disfrazada, es el sospechoso.

La Fiscalía Federal de Alemania confirmó la existencia del video, en el que se anuncia la intención de llevar a cabo un ataque y se jura lealtad al grupo Estado Islámico. El diario Bild fue el primero en informar sobre el video.

Dobrindt manifestó que se hallaron otras pruebas en un apartamento y que había “referencias” al grupo Estado Islámico. No dio más detalles.

Los fiscales de Berlín señalaron que Ballout, que nació en Alemania y tiene raíces libanesas, viajó a Líbano en 2025 con el objetivo de ir a Siria para unirse al grupo Estado Islámico. Se puso en contacto con varias personas que se presumía eran miembros.

Se han acumulado las preguntas sobre cómo el sospechoso pudo moverse libremente pese a una condena por acciones que incluían sus intentos de vincularse con el grupo Estado Islámico.

Dobrindt afirmó que las personas identificadas como peligrosas no deberían ser liberadas con condenas suspendidas y que es “cuestionable” aplicarles el derecho penal juvenil, como ocurrió en el caso de Ballout. Añadió que deberían usarse tobilleras electrónicas para limitar sus movimientos, pero subrayó que no existe la “seguridad absoluta”. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP