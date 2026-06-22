Inundaciones en Michigan exponen falta de información y preparación en zonas rurales

Tom Peterman limpia los destrozos del exterior de su casa tras las recientes inundaciones en Black Lake, el miércoles 29 de abril de 2026, en Grant Township, Michigan. (Foto AP/Paul Sancya) AP

Luego llegaron las históricas y devastadoras inundaciones de esta primavera en el norte de Michigan —en algunas zonas, por primera vez que alguien recuerde—, que anegaron viviendas, llevaron represas al borde del colapso y arrasaron carreteras. Decenas de condados quedaron bajo estado de emergencia.

El nivel de Black Lake aumentó tanto que el hielo flotante destrozó terrazas y se estrelló contra ventanas.

“Nunca habíamos visto algo así. Nunca”, afirmó Solum, quien sufrió inundaciones a menudo cuando vivía en Houston. El agua, que les llegaba hasta las rodillas, los obligó a arrancar pisos, paneles de yeso, muebles, ropa de cama y electrodomésticos.

En todo Michigan, miles se quedaron sin protección financiera luego que las lluvias récord de abril cayeran sobre la nevada récord de marzo. Peor aún, muchos no tenían idea de que estaban en riesgo pese a años de precipitaciones cada vez más intensas.

Su experiencia deja al descubierto vulnerabilidades en todo el país, según expertos, porque los mapas de llanuras de inundación no cubren todas las zonas. Además, el método de cartografía del gobierno federal es, posiblemente, anticuado y no toma en cuenta los riesgos reales a medida que el cambio climático aumenta las probabilidades de fenómenos meteorológicos más extremos.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) elabora y actualiza mapas que determinan quién está en una llanura de inundación y debe comprar seguro, y que ayudan a las comunidades a planificar. Pero no ha elaborado mapas en muchas zonas menos pobladas, incluidos algunos condados de Michigan que sufrieron inundaciones sin precedentes.

Black Lake, por ejemplo, se extiende por dos condados: Cheboygan, que tiene un mapa de llanura de inundación de la FEMA de 2012, y Presque Isle, donde la mayoría de las zonas nunca han sido cartografiadas. Este destino de verano y de jubilados desde hace mucho tiempo está rodeado de pequeñas cabañas y algunas casas más grandes.

Otro problema: los mapas de la FEMA se basan en los riesgos de que ríos, arroyos y otras vías fluviales se desborden. Pero no contemplan las inundaciones causadas estrictamente por lluvias cada vez más intensas que sobrepasan la infraestructura de drenaje pluvial en zonas urbanas e inundan pueblos rurales donde el agua no tiene adónde ir.

First Street, una empresa que investiga las implicaciones financieras del cambio climático, encontró más del doble de propiedades con un riesgo significativo de inundación en todo el país tras incorporar esos datos de precipitaciones a sus propios modelos y al cartografiar todo el país, incluidos arroyos más pequeños que la FEMA no incluye.

Eso incluye cuatro veces más propiedades en Michigan.

“No podía creerlo cuando empezamos a construir nuestro modelo: qué tan diferentes éramos de la FEMA”, declaró Jeremy Porter, economista jefe de First Street, quien sostiene que a los mapas federales “les falta toda una fuente de inundaciones”.

La FEMA utiliza esos datos adicionales de precipitaciones para ayudar a fijar las tarifas de los seguros, afirman expertos. Pero no está claro si intenta incorporarlos a la cartografía de llanuras de inundación.

La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés), un organismo federal de supervisión, expresó hace cinco años su preocupación de que los mapas de peligros de inundación de la FEMA no reflejaran la mejor ciencia climática disponible ni las lluvias intensas.

La FEMA rechazó una solicitud de entrevista, pero señaló en un comunicado que el 95% de la población de Estados Unidos vive en zonas con mapas, los cuales son “instantáneas en el tiempo”. No respondió a preguntas sobre si las inundaciones de este año añaden urgencia a la cartografía de zonas menos pobladas o si está actualizando sus métodos de mapeo.

Cambio climático prepara el escenario para inundaciones devastadoras

Michigan vivió “realmente una inundación monumental” que en muchas zonas superó lo que se conoce como una inundación de 100 años —es decir, con un 1% de probabilidad de ocurrir en un año determinado—, dijo Matthew Occhipinti, coordinador estatal del Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones.

Pero no fue una casualidad, indicaron expertos.

Una atmósfera más cálida retiene más humedad durante períodos más prolongados, lo que puede provocar fuertes lluvias o nevadas cuando se acumula lo suficiente. Y esta primavera, un Golfo de México “extraordinariamente cálido” propició tanto nieve como lluvia en la zona superior de la parte norcentral del país, explicó Richard Rood, científico climático de la Universidad de Michigan.

Una enorme tormenta de nieve en marzo dejó hasta 61-122 centímetros (2-4 pies) en el norte de Michigan. Luego, las lluvias récord de abril generaron más escorrentía de la que podían manejar las vías fluviales, las represas y las alcantarillas.

“Llamamos históricas a estas tormentas; eso sólo es cierto en comparación con el pasado”, dijo Rood, y añadió que Michigan y el vecino Wisconsin registraron el período del 1 de marzo al 15 de abril más húmedo del que se tenga registro. “Creo que es más apropiado considerarlo típico del clima del futuro”.

Por eso es importante actualizar los mapas de inundación y que las comunidades estén preparadas, señalaron expertos.

“Nunca deberían caer en la complacencia de pensar: ‘Caramba, acabamos de tener la gran inundación, así que estamos bien por otros 100 años o 500 años’”, advirtió Chad Berginnis, director ejecutivo de la Asociación de Administradores Estatales de Llanuras de Inundación. “La Madre Naturaleza no obedece los promedios estadísticos”.

Avance del mapeo de la FEMA es lento en zonas rurales

La FEMA ha estado trabajando para actualizar mapas existentes de llanuras de inundación —algunos con décadas de antigüedad—, pero ha logrado poco progreso en la creación de nuevos mapas en zonas rurales donde podría haber desarrollo, pese a un mandato del Congreso de 2012, subrayó Berginnis.

Históricamente, la agencia ha priorizado los lugares con mayor población y riesgo, lo cual tiene sentido por las limitaciones presupuestarias, explicó Berginnis, pero también deja sin cartografiar cerca de dos tercios de los arroyos, ríos y costas del país. Algunas de esas áreas son tierras federales deshabitadas que probablemente no serán mapeadas.

Su organización estima que cuesta entre 4.000 millones y 12.000 millones de dólares cartografiar por completo el país, pero la FEMA nunca ha tenido los fondos para hacerlo, afirmó.

Los administradores de llanuras de inundación temen que la agencia se quede aún más rezagada debido a importantes pérdidas de personal durante el gobierno del presidente Donald Trump.

La FEMA perdió cerca del 20% de su fuerza laboral total en 2025, según un informe de la GAO. Eso incluye alrededor del 25% de su personal permanente y más veterano, dijo Christopher Currie, quien audita a la FEMA para la GAO.

“Estamos muy preocupados”, expresó Currie, y añadió que la FEMA ya sufría una falta crónica de personal incluso antes del segundo mandato de Trump. Ahora tendría que desviar recursos de muchos programas, incluido el mapeo, para responder a múltiples desastres.

Algunas comunidades no entienden sus riesgos

Lograr que la información precisa sobre el riesgo de inundación llegue a las comunidades es un desafío incluso más allá del mapeo de llanuras de inundación.

Las comunidades deben participar en el Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones antes que los propietarios puedan comprar pólizas respaldadas por la FEMA y vendidas por compañías privadas. Pero muchas —incluidas varios cientos en Michigan, según Occhipinti— nunca se han incorporado.

Las comunidades pueden participar sin un mapa. Pero los expertos dicen que aquellas que no lo han hecho quizá nunca hayan sufrido inundaciones dañinas o no entienden el programa de seguros.

También podrían no darse cuenta de que tienen un riesgo elevado si se basan en el Índice Nacional de Riesgo de la FEMA, una herramienta separada del mapeo. El índice asigna una sola puntuación al riesgo general de una comunidad ante cualquier tipo de desastre natural, y asume que no hay riesgos de inundación si la comunidad no tiene un mapa de llanura de inundación, dijo Berginnis.

Eso significa que una comunidad con una puntuación baja podría en realidad tener riesgos elevados de inundación, señaló, lo que “les da a las personas una sensación de seguridad absolutamente equivocada”.

Pero incluso la participación en el programa no garantiza que los propietarios reciban información precisa.

Diane Peterman, quien evacuó cuando el espacio bajo su casa se llenó de agua, contó que intentó comprar seguro tres veces, pero le dijeron que no podía, aunque su municipio participa en el Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones.

“Me dijeron: ‘Usted no está en una zona inundable’, y yo respondí: ‘Pero vivo en un lago’”, relató Peterman, quien después se enteró de que su vecino sí tenía seguro.

En Michigan, una póliza promedio cuesta alrededor de 1.000 dólares por 250.000 dólares de cobertura, aunque esa tarifa puede variar ampliamente según factores como el valor de la vivienda y la ubicación, dijo Occhipinti. Algunas compañías venden seguros privados contra inundaciones, aunque es raro, añadió.

Berginnis señaló que los propietarios y las comunidades deberían buscar información más allá de lo que proporciona la FEMA.

“Los mapas de inundación de la FEMA siempre deberían ser el comienzo del camino y no el final”, sostuvo. “Tal vez los estados y las comunidades deban dar un paso al frente y liderar un poco más”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP