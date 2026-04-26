Inter de Milán está a un triunfo del título de la Serie A pese a empate 2-2 con el Torino

Yann Aurel Bisseck del Inter de Milán celebra tras anotar en el encuentro de la Serie A ante el Torino el domingo 26 de abril del 2026. (Spada/LaPresse via AP) AP

Eso dejó al Inter con 10 puntos de ventaja sobre el Napoli con cuatro jornadas por disputarse.

Una victoria habría dejado al Inter con la simple necesidad de evitar la derrota ante Parma el próximo fin de semana para asegurar matemáticamente el título de la Serie A, independientemente de cómo le fuera al Napoli y al AC Milan.

Marcus Thuram adelantó al Inter de cabeza ante Torino a los 23 minutos, tras un centro milimétrico de Federico Dimarco.

Esa fue la 17ma asistencia de Dimarco en la temporada, con la que rompió el récord de asistencias en una sola campaña de la Serie A.

El jugador de 28 años amplió su marca en la segunda parte, con un tiro de esquina desde la izquierda que Yann Bisseck cabeceó y que entró tras pegar en la parte interior del poste más lejano.

El Inter parecía encaminarse sin sobresaltos hacia la victoria, pero Giovanni Simeone recortó distancias para Torino al 70 con un gol soberbio. Remató de tacón un pase filtrado hacia la carrera de Emirhan Ilkhan y luego se lanzó al ataque para recibir la devolución y picar el balón por encima del arquero del Inter, Yann Sommer.

Torino igualó al 79, cuando Nikola Vlasic clavó un penal en el ángulo superior izquierdo después de que un cabezazo de Duvan Zapata pegara en el brazo del defensor del Inter Carlos Augusto.

La lucha por la Liga de Campeones

Como se colocó a dos puntos de la Juventus, cuarta clasificada y dueña del último cupo para la Liga de Campeones, con una victoria 2-0 en Genoa.

Juventus enfrenta más tardea el AC Milan, tercero en la tabla.

Roma, que ganó 2-0 en Bologna el sábado, también quedó igualada con Como en una apretada pelea por los puestos de clasificación a la Liga de Campeones.

Tasos Douvikas y Assane Diao anotaron de cabeza para Como.

En otros partidos, Fiorentina y Sassuolo empataron 0-0.

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FUENTE: AP