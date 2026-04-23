Inter Miami vence 2-0 a Real Salt Lake con goles tardíos de De Paul y Suárez

Lionel Messi, del Inter Miami, conduce el balón mientras Juan Manuel Sanabria, del Real Salt Lake, intenta robárselo durante el partido de fútbol de la MLS, el miércoles 22 de abril de 2026, en Sandy, Utah. (AP Foto/Tyler Tate) AP

Fue la secuencia de dos goles más rápida en la historia del club de la MLS, con un minuto y 54 segundos de diferencia.

De Paul cobró un tiro de esquina corto de Telasco Segovia y colocó un disparo con efecto en el ángulo superior derecho del arco a los 82 minutos.

Suárez, quien ingresó en el 75, conectó una volea de zurda que superó al arquero brasileño Rafael Cabral para su segundo gol de la temporada.

Miami está invicto en sus últimos ocho partidos de temporada regular y se ubica segundo en la clasificación de la Conferencia Este.

Salt Lake vio terminarse una racha de seis partidos sin perder. RSL había asegurado victorias por más de un gol en sus dos encuentros anteriores.

El único otro enfrentamiento entre los equipos terminó con una victoria 2-0 de Miami en casa en el partido inaugural de la temporada 2024.

Los Earthquakes llegan a la cima del Oeste

Jack Jasinski aseguró su primer gol en la MLS, Preston Judd anotó dos goles en seis minutos y los San José Earthquakes aprovecharon un gran segundo tiempo para vencer 5-1 a Austin FC la noche del miércoles, para su quinta victoria consecutiva.

San José, que ha tenido el mejor arranque en la historia del club, superó a Vancouver, que no jugó, para quedarse en solitario con el primer lugar de la Conferencia Oeste. Es la primera vez que los Earthquakes se ubican en la cima de la tabla desde que ganaron el Supporters Shield en 2012.

Portero mete el gol del empate

El portero Luke Gavran anotó de cabeza en los últimos instantes del tiempo añadido para darle a Toronto un empate 3-3 ante el Filadelfia Union la noche del miércoles.

Gavran subió al ataque en los segundos finales y remató de cabeza un pase de Alonso Coello para convertirse en el tercer guardameta en la historia de la MLS en marcar un gol y el primero desde William Hesmer el 16 de octubre de 2010.

Otros resultados

Los Ángeles FC, que había perdido partidos consecutivos por primera vez en más de un año calendario, no ha ganado en tres encuentros seguidos luego de igualar 0-0 con Colorado Rapids.

Dániel Gazdag y Diego Rossi anotaron cada uno para ayudar al Columbus Crew a vencer 2-1 al LA Galaxy, en un partido que se retrasó por más de dos horas debido al clima.

Anthony Markanich anotó en la primera mitad y Minnesota venció 1-0 a FC Dallas, para hilvanar cuatro triunfos por segunda vez en la historia del club; la racha anterior fue en 2019.

Ibrahim Aliyu anotó su primer gol de la temporada para ayudar al Houston Dynamo a vencer 1-0 a San Diego FC en un duelo áspero y físico.

Peyton Miller anotó un gol, Will Sands sumó su primer tanto en la MLS y el New England Revolution venció 2-1 a Atlanta United 2-1.

El brasileño Evander da Silva Ferreira —conocido simplemente como “Evander”— convirtió desde el punto penal en el quinto minuto del tiempo añadido y Kevin Denkey anotó dos goles para Cincinnati FC en un empate 4-4 con New York City FC.

Tai Baribo anotó a los 80 minutos para completar un triplete, João Peglow dio dos asistencias y D.C. United empató 4-4 con los New York Red Bulls.

El argentino Martín Ojeda anotó dos goles, el brasileño Luis Otávio e Ignacio Gómez, también argentino, marcaron cada uno su primer gol en la MLS, y Orlando City venció 4-1 a Charlotte FC para poner fin a una racha de cuatro partidos sin ganar.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP