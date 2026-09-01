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Inspectores: Siria intentó construir reactor nuclear bajo Assad

VIENA (AP) — Siria intentó construir un reactor nuclear bajo el gobierno del ahora derrocado presidente Bashar Assad, informaron inspectores internacionales el martes.

El director del Organismo Internacional de Energía Atómica Rafael Mariano Grossi (izq) con el ministro de exteriores sirio Asaad al-Shibani, en Damasco, el 18 de agosto del 2026. (AP foto/Ghaith Alsayed)
El director del Organismo Internacional de Energía Atómica Rafael Mariano Grossi (izq) con el ministro de exteriores sirio Asaad al-Shibani, en Damasco, el 18 de agosto del 2026. (AP foto/Ghaith Alsayed) AP

El Organismo Internacional de Energía Atómica visitó varios sitios en Siria en agosto y realizó labores de verificación, según un informe confidencial distribuido a los Estados miembros de la agencia y visto el martes por The Associated Press.

Con base en esta visita, el organismo informó que está “en condiciones de establecer que las anteriores autoridades sirias no habían declarado material nuclear, instalaciones y actividades, como se exige en virtud del Acuerdo de Salvaguardias del Tratado de No proliferación Nuclear”.

Esta información incluía un reactor nuclear en construcción en Deir el-Zour, una planta de fabricación de combustible y otro sitio utilizado para el almacenamiento de combustible durante el gobierno de Assad.

Bajo Assad, se creía que Siria había operado un amplio programa nuclear que incluía un reactor nuclear construido por Corea del Norte en el este de la provincia de Deir el-Zour.

El sitio en Deir el-Zour salió a la luz pública solo después de que Israel bombardeara y destruyera la instalación en el 2007. Posteriormente, Siria arrasó el lugar y nunca respondió plenamente a las preguntas del OIEA al respecto.

La agencia tomó muestras en el sitio en 2024 e informó el año pasado que contenían partículas de uranio.

El OIEA informó el martes que sus inspectores visitaron el sitio el 29 de agosto “para supervisar el avance de los trabajos de excavación”.

“Con base en las observaciones realizadas en el lugar, el Organismo confirma que la infraestructura de enfriamiento que ahora ha quedado al descubierto es coherente con la de un reactor nuclear”.

En su informe confidencial del martes, el OIEA indicó que tres ubicaciones estaban “funcionalmente relacionadas” con el sitio de Deir el-Zour. Una estaba vinculada a “actividades de conversión y/o fabricación de combustible”, otra era para el “almacenamiento temporal de material de construcción”, y otra era para el “almacenamiento temporal de materiales de construcción que se transfieren hacia/desde” el sitio, así como para “actividades de reprocesamiento planificadas”.

Durante la visita a Siria, el director general del OIEA, Rafael Grossi, y un equipo de inspectores de alto nivel también visitaron un sitio previamente no declarado en el país.

Siria notificó al organismo la existencia del sitio en una carta del 17 de julio e invitó al OIEA “a cooperar con las autoridades sirias en la inspección y verificación del sitio y de cualquier material nuclear que pudiera encontrarse”.

El OIEA señaló en su informe que este nuevo sitio contenía “uranio natural metálico en forma de barras de combustible con revestimiento”. La agencia verificó el material y confirmó “la presencia de alrededor de 73 toneladas de uranio natural metálico”. Informó que “todo este material nuclear está actualmente sujeto a medidas de contención y vigilancia del Organismo”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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