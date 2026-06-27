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Inglaterra somete 2-0 a Panamá con goles de Bellingham y Kane y gana su grupo del Mundial

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — De la mano de goles de Jude Bellingham y Harry Kane al inicio de la segunda mitad, Inglaterra certificó el sábado una victoria 2-0 sobre Panamá y se acomodó en la que parece ser una llave más favorable para la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo.

Jude Bellingham (10) celebra tras anotar el primer gol de Inglaterra en el partido contra Panamá por el Grupo L del Mundial, el sábado 27 de junio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Steve Luciano)
Jude Bellingham (10) celebra tras anotar el primer gol de Inglaterra en el partido contra Panamá por el Grupo L del Mundial, el sábado 27 de junio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Steve Luciano) AP

En una tarde lluviosa y ante una afición entusiasta que apoyaba a Inglaterra, haciendo que el estadio MetLife pareciera una sucursa de Wembley, Panamá supo mantener a raya a la potencia europea durante una primera parte sin ocasiones de peligro real, en la que Kane apenas tocó el balón en 10 ocasiones, la menor cantidad de cualquier jugador.

Bellingham adelantó a los Tres Leones a los 62 minutos tras un tiro de esquina de Bukayo Saka. Sujetado por Jorge Gutiérrez en el área chica, Bellingham estiró la pierna izquierda y punteó el balón más allá del arquero Orlando Mosquera para su tercer gol en los mundiales y el segundo en esta edición.

Cinco minutos después, Bellingham colgó un centro desde la banda izquierda y Kane superó en el salto a Andrés Andrade para cabecear el balón al fondo de la red y marcar su 82do gol internacional. Kane se convirtió así en el máximo goleador de Inglaterra en los anales del Mundial con su 11mo tanto, uno más que Gary Lineker.

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FUENTE: AP

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