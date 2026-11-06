Inglaterra descarta a Cole Palmer para la Liga de Naciones y convoca a Jobe Bellingham

Cole Palmer (izquierda) de Chelsea pugna el balón con Leny Loro del Manchester United en la Liga Premier, el sábado 31 de octubre de 2026, en Londres. (AP Foto/Ian Walton) AP

Palmer, quien fue excluido del plantel de Thomas Tuchel para el Mundial a mediados de este año, fue citado para los compromisos internacionales del mes pasado, pero no pudo incorporarse por molestias físicas.

Tuchel indicó en ese momento que Palmer se perdió “demasiadas concentraciones por lesiones” y el viernes señaló que esa fue una de las razones por las que esta vez no fue tomado en cuenta.

“Fue una concentración larga. Fueron dos semanas y media, y los jugadores y los chicos que estuvieron concentrados construyeron algo extraordinario y por eso el mérito es de ellos", dijo Tuchel el viernes. "La confianza es para ellos. Si estás en la concentración, esta es tu oportunidad de impresionar”.

Palmer ha sido titular en todos los partidos de Chelsea en la Liga Premier esta temporada y ha marcado cinco goles. Pero su ausencia en la lista de Tuchel significa que tendrá que esperar hasta el próximo año para tener otra oportunidad de consolidarse en el equipo de Inglaterra.

“Así que no es algo personal, y por supuesto que nunca vamos a suponer que Cole no tenga la mentalidad de venir y esté desesperado por jugar para su país", dijo Tuchel. “Pero la competencia está en marcha, y los jugadores que estuvieron en la concentración hicieron un trabajo increíble y mantuvieron su lugar”.

“La puerta siempre está abierta, pero nada ha cambiado, y decidimos hacer esta concentración sin él”, añadió.

Marcus Rashford y Kobbie Mainoo, ambos del Manchester United, también siguen sin ser tomados en cuenta. Phil Foden, delantero del Manchester City, igualmente sigue sin ser considerado después de haber sido descartado antes del Mundial.

Jobe, el hermano de Jude Bellingham, recibió su primera convocatoria con la selección absoluta de Inglaterra tras su buen desempeño con Borussia Dortmund esta temporada. Se une a su hermano mayor en la lista tras jugar con las selecciones juveniles de Inglaterra, de la Sub16 a la Sub21.

"De nuestros YoungLions a los ThreeLions, Jobe Bellingham. ¡Felicidades por tu primera convocatoria internacional con la selección absoluta!”, destacó la selección inglesa en su cuenta de X.

Inglaterra recibirá a Croacia en Wembley el 12 de noviembre y, tres días después, enfrentará a España en Madrid el 15 de noviembre.

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Lista:

Arqueos: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton), James Trafford (Leeds United).

Defensores: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrad Branthwaite (Everton), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Arsenal), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Inter de Milán), Ben White (Arsenal).

Volantes: Elliot Anderson (Manchester City), Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Jude Bellingham (Real Madrid), James Garner (Everton), Josh King (Fulham), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Declan Rice (Arsenal).

Delanteros: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern Múnich), Rio Ngumoha (Liverpool), Morgan Rogers (Chelsea).

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FUENTE: AP