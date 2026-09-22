Influencer conocido como 'Clavicular' es acusado de violación en Massachusetts

Braden Peters, de 20 años, está acusado de violación, de administrar una sustancia para mantener relaciones sexuales y de proporcionar alcohol a una persona menor de 21 años por la presunta agresión del 23 de mayo de 2025 en Chatham, según registros judiciales. Un secretario-magistrado determinó que había causa probable para los cargos el 4 de septiembre, y se emitió una denuncia penal el 8 de septiembre.

Se envió un correo electrónico y un mensaje de texto al publicista de Peters para solicitar comentarios el martes. Peters, que vive en Florida y no está bajo custodia, tiene prevista su comparecencia de lectura de cargos en Massachusetts el 14 de octubre.

“No haremos comentarios en este momento, ya que las autoridades competentes están manejando esto”, dijo Andrew Moss, uno de los abogados de la adolescente.

La denunciante dijo a la policía de Chatham que ella y Peters comenzaron a intercambiar mensajes en Instagram y que él después le pagó para aparecer en videos de “looksmaxxing” que transmitía en línea. Según un informe policial, ella indicó que Peters sabía que tenía 17 años, pero que le dijo que les dijera a sus espectadores que tenía 18 y que el vodka que él le dio era agua.

La joven contó que tomó un servicio de transporte compartido desde la casa de sus abuelos hasta la casa de la familia de Peters en Morris Island, una comunidad cerrada de viviendas de varios millones de dólares con vista al océano Atlántico, el 23 de mayo de 2025. Dijo a la policía que la recibieron la madre y la abuela de Peters antes de que Peters la acompañara a su habitación, donde él estaba transmitiendo en vivo en Twitch.

Relató a la policía que bebió lo que creía que equivalía a dos o tres tragos de vodka y que se fue intoxicando cada vez más. Un agente que revisó fragmentos de la transmisión en vivo de Peters dijo que en uno se veía a la joven diciéndole a Peters: “Espera, pero estoy muy borracha”. Peters respondió: “Está bien”, antes de que ambos se besaran, según el informe policial.

Después de que terminó la transmisión en vivo, dijo, fueron a su dormitorio, donde más tarde se quedó dormida y se despertó a la mañana siguiente con Peters violándola.

La presunta agresión ya había sido descrita en una demanda presentada contra Peters en Florida en abril. Una demanda enmendada presentada en junio acusó a Peters de agresión sexual por el encuentro en Cape Cod. La demanda también acusa a Peters de haberle inyectado posteriormente a la joven, durante una transmisión en vivo y sin su consentimiento, una sustancia para disolver grasa.

Los abogados de Peters han negado las acusaciones de la demanda y señalaron en un escrito judicial de julio que el encuentro fue consensuado, además de calificar la demanda como un “intento de ganar publicidad”. Los abogados de Peters en el asunto civil en Florida no respondieron a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios sobre los cargos en Massachusetts.

Peters, el rostro de la tendencia “looksmaxxing”, es una conocida personalidad de redes sociales e internet cuya búsqueda de alcanzar la atractividad tradicional por cualquier medio necesario se convirtió en objeto de intenso interés y debate a comienzos de este año.

Transmite sus actividades en vivo casi a diario, y a menudo muestra el tiempo que pasa en fiestas y clubes o conversa con mujeres. Sus mayores audiencias están en TikTok, Instagram y la plataforma de streaming Kick.

“Looksmaxxing” tiene orígenes que se remontan a la comunidad de “celibato involuntario”, o “incel”, una subcultura en línea integrada por personas, principalmente hombres, que creen que la sociedad les niega injustamente atención sexual o romántica. Peters ha negado estar vinculado al grupo de cualquier manera y ha dicho muchas veces que el looksmaxxing trata de la superación personal.

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La periodista de The Associated Press Kaitlyn Huamani contribuyó desde Los Ángeles.

FUENTE: AP