Infantino dice que lo apoya la gran, gran mayoría del fútbol antes de elecciones FIFA

El atribulado presidente de la FIFA busca la reelección el próximo año como jefe del organismo rector mundial del fútbol, frente a intentos de obligarlo a dimitir tras el plan divisivo.

Enfureció a dirigentes del fútbol en Europa, Norteamérica y Asia por la propuesta de vender las ganancias de la Copa del Mundo a través de una filial comercial.

Pero en una entrevista difundida el sábado por la BBC durante el Mundial Sub-15 en Azerbaiyán, Infantino desestimó las dudas sobre su capacidad para continuar como presidente.

“Bueno, ya sabe, fui elegido por 211 asociaciones miembro de todo el mundo”, declaró Infantino. “Creo que lo importante es que en una organización como la FIFA puede haber distintas opiniones, distintos puntos de vista.

“Pero si nos tomamos en serio la democracia, el proceso democrático, si creemos que todos tienen el mismo voto y la misma voz en todo el mundo, que el fútbol pertenece a todos, si nos tomamos eso en serio, entonces también debemos respetar las opiniones de la inmensa, inmensa mayoría”.

Infantino se presenta para un último mandato en marzo. La fecha límite para que posibles candidatos se presenten para competir contra él es el 18 de noviembre.

Sus comentarios más recientes se produjeron después de que se disculpara la semana pasada ante el consejo rector de la FIFA por “errores” en su plan de inversión secreto para la Copa del Mundo.

Pese a su disculpa, delegados europeos señalaron que salieron de la reunión decepcionidos por lo que consideraron una falta de claridad.

El viernes, la Confederación Asiática de Fútbol respaldó a Infantino para otro mandato como presidente de la FIFA, en un aparente giro respecto de su postura de hace dos meses, cuando lo criticó por una ruptura de confianza.

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FUENTE: AP