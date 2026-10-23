IndyCar anuncia carrera en España y lleva la serie a la ciudad natal de Alex Palou

ARCHIVO - Alex Palou tras la clasificaciónprevio al Gran Premio de la IndyCar en Washington, el 22 de agosto de 2026. (AP Foto/Alex Brandon) AP

El Gran Premio de Barcelona se escenficiará el 18 de julio, lo que le da a IndyCar un evento internacional destacado unas seis semanas después de las icónicas 500 Millas de Indianápolis. El Circuit de Barcelona-Catalunya ha sido durante mucho tiempo un fijo en el calendario de la Fórmula 1 y, a principios de este año, acordó una extensión plurianual para alternar cada año con el gran premio en el Circuit de Spa-Francorchamps.

“Es una oportunidad increíble, y para mí significa muchísimo tener una carrera en casa, en Barcelona. Es difícil ponerlo en palabras”, afirmó Palou, de 29 años

En septiembre, Palou se convirtió en apenas el segundo piloto de IndyCar en ganar cuatro títulos consecutivos de la serie.

Su total de cinco campeonatos le dejaron por detrás de A.J. Foyt, con siete, y Scott Dixon, con seis, en la lista histórica.

“Sé que a los aficionados les va a encantar, y vamos a dar un gran espectáculo”, señaló Palou, quien creció en Sant Antoni de Vilamajor.

IndyCar ha sido audaz con su programación en los últimos años, llevando carreras a sedes nuevas y singulares. Eso quedó subrayado en agosto, cuando la serie organizó el Freedom 250 en las calles de Washington, la capital federal del país.

La carrera en España será la primera fuera de Norteamérica desde que James Hinchcliffe ganó en 2013 en Sao Paulo, Brasil. La última vez que IndyCar celebró una carrera en Europa fue en 2007, cuando lo que se conocía como la Champ Car World Series compitió en los Países Bajos.

“Este es un día monumental para nuestro deporte. Nos complace poder llevar a Europa nuestra marca ultracompetitiva de carreras rueda a rueda y nos entusiasma poder mostrar IndyCar en la ciudad natal de Alex Palou", dijo Mark Miles, presidente y director ejecutivo de Penske Entertainment Corp. en un comunicado el viernes. "Hemos visto la notable habilidad y el talento de Alex durante varios años y sabemos que sus aficionados en España han estado deseando verlo correr en persona”.

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FUENTE: AP