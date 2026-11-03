Indonesia detiene a 3 jefes de la policía sospechosos de espiar al presidente

Asep Safrudin, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional, indicó que los sospechosos estaban siendo investigados por interceptar comunicaciones de manera ilegal, acceder a sistemas electrónicos sin autorización y borrar datos electrónicos.

La policía identificó a los sospechosos como el jefe de Gabinete Presidencial, el general Listyo Sigit Prabowo; el jefe de la División Jurídica de la Policía Nacional, el inspector general Ahrie Sonta Nasution; y el inspector general Eko Hadi Santoso, instructor principal del Instituto de Educación y Entrenamiento de la Policía Nacional. Los tres fueron recluidos en el centro de detención de la sede de la Policía Nacional, precisó Safrudin.

“Se presume que los sospechosos realizaron escuchas no procedimentales o ilegales contra los números telefónicos del presidente de la República de Indonesia, funcionarios del Estado, figuras políticas, figuras de los medios, líderes comunitarios, activistas de ONG y empresarios”, declaró Safrudin en conferencia de prensa en la sede nacional de la policía en Yakarta, a última hora del martes.

Ni Prabowo ni los tres sospechosos han respondido públicamente a las acusaciones de escuchas. No fue posible contactar a un portavoz de la oficina del jefe de Gabinete Presidencial para solicitar comentarios.

Safrudin señaló que la policía había interrogado a 10 testigos y a tres peritos, y que los investigadores habían incautado 11 teléfonos móviles, un iPad y cuatro memorias USB como evidencia en el caso.

La policía sostiene que las escuchas no autorizadas ocurrieron entre 2025 y 2026, y que los sospechosos ordenaron las intervenciones sin seguir los procedimientos establecidos en un reglamento de la Policía Nacional de 2010. Safrudin afirmó que varios números telefónicos fueron ingresados en el Sistema de Gestión de Interceptación Legal (LIMS) sin verificación.

Agregó que los sospechosos también ordenaron recientemente borrar archivos que contenían comunicaciones interceptadas del sistema informático del LIMS, presuntamente para ocultar pruebas y eliminar rastros de la operación de escuchas.

Las autoridades no han revelado el objetivo ni el motivo de las presuntas escuchas, y se limitaron a decir que “la investigación sigue en curso”.

El ministro coordinador de Derecho, Derechos Humanos, Inmigración y Correcciones, Yusril Ihza Mahendra, afirmó que los investigadores no habían encontrado indicios de traición en el caso que involucra a tres mandos policiales en servicio activo.

Mahendra explicó que los sospechosos serían acusados en virtud del Artículo 258 del nuevo Código Penal de Indonesia, que prohíbe la interceptación, grabación, desvío, alteración, obstrucción o monitoreo ilícitos de comunicaciones electrónicas no públicas. El cargo contempla una pena máxima de 10 años de prisión.

También enfrentan cargos conforme al Artículo 332 del Código Penal, que prevé una pena máxima de seis años de cárcel, así como al Artículo 32 de la Ley de Información y Transacciones Electrónicas de Indonesia, que tipifica como delito la alteración, destrucción, eliminación, transferencia u ocultamiento no autorizados de información electrónica y contempla condenas de hasta ocho años de prisión.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP