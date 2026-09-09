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Incendio en transbordador de pasajeros en Filipinas deja 5 muertos y decenas de desaparecidos

MANILA, Filipinas (AP) — Un transbordador de pasajeros se incendió el miércoles en aguas frente al oeste de Filipinas, lo que dejó a decenas de personas desaparecidas, informó la guardia costera el jueves. Al menos cinco personas murieron.

En esta imagen proporcionada por la Guardia Costera de Filipinas, personas desembarcan de un pequeño bote tras ser rescatados de un transbordador en llamas frente a la costa de la provincia de Palawan, Filipinas, el miércoles 9 de septiembre de 2026. (Guardia Costera de Filipinas vía AP)
En esta imagen proporcionada por la Guardia Costera de Filipinas, personas desembarcan de un pequeño bote tras ser rescatados de un transbordador en llamas frente a la costa de la provincia de Palawan, Filipinas, el miércoles 9 de septiembre de 2026. (Guardia Costera de Filipinas vía AP) AP

Hasta ahora, 42 personas han sido rescatadas y las labores continúan, por lo que la cifra de 87 desaparecidos podría cambiar, manifestó la portavoz de la guardia costera, la comodoro Noemie Cayabyab, en una entrevista para radio.

El ferry MV June Aster había zarpado de Manila y se encontraba cerca de Coron, en la provincia de Palawan, cuando se desató el incendio.

Cayabyab indicó que había 134 personas a bordo: 117 pasajeros y 17 tripulantes. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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