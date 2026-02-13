Incendio en suburbio de Budapest mata al menos a tres y hiere a 22

Compartir en:









Los bomberos extinguieron el incendio en Budakeszi, a unos 8 kilómetros (5 millas) al oeste de Budapest, después de que envolviera el edificio de dos plantas durante las primeras horas de la mañana, según la Dirección General Nacional de Gestión de Desastres de Hungría.

Más de 40 paramédicos y 18 vehículos de emergencia fueron enviados al lugar. Los bomberos sacaron del edificio a varios sobrevivientes y tres cilindros de gas. Los cuerpos de dos hombres y una mujer fueron hallados bajo el techo derrumbado del edificio, indicó un portavoz de la autoridad de gestión de desastres.

Un portavoz de la policía del condado de Pest señaló en una conferencia de prensa el viernes que una explosión en una de las habitaciones probablemente causó el incendio. Agregó que se detectaron varias irregularidades en el edificio, incluido el uso de gas que no cumplía con la normativa.

La policía informó que se ha iniciado una investigación penal del caso.

Los paramédicos atendieron a 22 personas por lesiones, incluidas cuatro cuyas heridas ponían en peligro su vida. Los heridos fueron trasladados a ocho hospitales de Budapest para recibir tratamiento adicional.

