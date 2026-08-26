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Incendio en sala de recién nacidos de hospital en Islamabad mata a 14 bebés, según funcionarios

ISLAMABAD (AP) — Un incendio registrado a primera hora del miércoles en una sala de recién nacidos de un importante hospital gubernamental en la capital de Pakistán se cobró la vida de 14 bebés, explicaron funcionarios del hospital y el gobierno.

En la sala del Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán había al menos a 15 recién nacidos cuando se produjo el fuego, indicaron funcionarios del hospital. Al menos uno fue rescatado.

Los servicios de rescate señalaron que el fuego comenzó alrededor de las 6:45 de la mañana, aparentemente después de que explotara el compresor de una unidad de aire acondicionado dentro de la sala de recién nacidos, que forma parte del departamento de ginecología del hospital. Los bomberos acudieron al centro con rapidez y extinguieron las llamas, y rescatistas llevaban a cabo labores de enfriamiento en el lugar, de acuerdo con la prensa local.

Un portavoz del hospital no respondió a las llamadas en busca de comentarios.

El primer ministro, Shehbaz Sharif, expresó su pesar por las muertes y ordenó la apertura inmediata de una investigación. Un comunicado de su oficina confirmó que 14 recién nacidos habían fallecido.

“Una tragedia que involucra a niños es una pérdida irreparable”, apuntó Sharif.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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