Incendio forestal en Bélgica se acerca a Alemania pese a la lluvia; Grecia investiga uno mortal

Bomberos descansan un día después de un incendio forestal en el pueblo de Peristeria, al oeste de Atenas, Grecia, lunes 17 de agosto de 2026. (Foto AP/Thanassis Stavrakis) AP

Europa atraviesa uno de los veranos más calurosos y secos registrados, que, según un estudio reciente, fue impulsado por el cambio climático.

El rey Felipe de Bélgica interrumpió sus vacaciones de verano para visitar a los servicios de emergencia que combaten el incendio forestal en los Altos Pantanos orientales, a unos 8 kilómetros (5 millas) de la frontera con Alemania, mientras se propagaba hacia el este después de adentrarse en un bosque de pinos el domingo.

El incendio en la provincia de Lieja ha quemado unos 30 kilómetros cuadrados (12 millas cuadradas), dejando árboles ennegrecidos y el suelo humeante. El olor a madera quemada se extendía por el bosque cubierto de niebla a primera hora del lunes.

Decenas de bomberos recibieron apoyo de aeronaves enviadas desde Noruega, Suecia, Alemania y los Países Bajos, así como de la policía local, con drones que vigilaban los incendios, después de que un muy esperado frente frío trajo lluvia durante la noche.

“Logramos mantener el fuego donde están situados los bomberos, pero todavía hay un lugar totalmente inaccesible, donde el fuego sigue avanzando en dirección a Monschau, en Alemania”, señaló Nicolas Yernaux, portavoz de los servicios públicos regionales de Valonia.

Indicó que las lluvias nocturnas ayudaron a contener el incendio y a reducir la posibilidad de que focos humeantes vuelvan a reavivarse, pero precisó que no tuvieron un impacto significativo en el centro del incendio.

“Donde está ardiendo, no estoy seguro de que realmente esté ayudando”, afirmó.

Los turistas han abandonado la región y han cancelado reservas, comentó Thomas van Sante, propietario del hotel Mont Dragon, cerca del parque donde el incendio estaba fuera de control.

“Ahora llueve, pero no es suficiente”, expresó van Sante.

Las órdenes de evacuación preventiva seguían vigentes el lunes para cientos de residentes.

Grecia extingue rápidamente un incendio cerca del principal aeropuerto

En Grecia, investigadores del departamento de bomberos examinaron la zona en la isla de Salamina donde un incendio forestal de rápida propagación el domingo mató a dos personas, hirió a otras nueve y destruyó varias viviendas. La isla se encuentra justo al oeste de la capital griega.

El lunes se declararon nuevos incendios forestales en otros lugares. Decenas de bomberos, junto con dos aviones cisterna y dos helicópteros, se apresuraron a combatir uno en Spata, una zona al este de Atenas que incluye el principal aeropuerto internacional. El departamento de bomberos informó que el incendio quedó contenido en 30 minutos.

Por separado, el departamento de bomberos indicó que un hombre de 80 años fue arrestado en la ciudad norteña de Kavala acusado de incendio provocado, por presuntamente prender fuego de manera deliberada a vegetación seca. La detención fue una de las 302 relacionadas con incendios desde el 1 de enero en Grecia, incluidas 31 por incendio intencional y 271 por negligencia que desencadenó incendios, señaló el organismo.

Francia dice que un incendio en el suroeste está bajo control

En el suroeste de Francia, las autoridades informaron que un incendio en la región de Las Landas estaba bajo control tras cuatro días de lucha contra las llamas, lo que permitió que aproximadamente la mitad de los residentes evacuados comenzaran a regresar a casa.

Más de 600 residentes fueron evacuados la semana pasada mientras el incendio quemaba unos 17 kilómetros cuadrados (6,6 millas cuadradas) durante un prolongado periodo de calor extremo. El lunes se esperaba cierto alivio, ya que las temperaturas comenzaron a bajar.

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Corbet informó desde París y Elena Becatoros en Argostoli, Grecia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP