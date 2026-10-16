Incendio forestal atrapa a bomberos en parque del Monte Bromo de Indonesia y deja 4 muertos

Dos mujeres caminan por una calle mientras el humo de los incendios cubre la ciudad de Medan, en Sumatra Norte, Indonesia, el 15 de octubre de 2026. (AP Foto/Binsar Bakkara) AP

El incendio se desató en los últimos días en las zonas de Mentigen y Pusung Lingker del popular Parque Nacional Bromo Tengger Semeru, en la regencia de Probolinggo, en Java Oriental.

Las víctimas formaban parte de un equipo de 12 bomberos integrado por personal del parque nacional, miembros de una brigada comunitaria contra incendios y voluntarios que trataban de contener el fuego el jueves, explicó el portavoz de la policía de Java Oriental, Jules Abraham Abast.

Los fuertes vientos avivaron las llamas e hicieron que el fuego se extendiera rápidamente por la vegetación seca. Alrededor de la 1:30 de la tarde, los bomberos que operaban fuera de la zona de peligro recibieron una llamada de emergencia de compañeros que habían quedado atrapados por el humo denso y el avance del fuego, señaló Abast.

En agosto, otro incendio arrasó casi nueve kilómetros cuadrados (3,5 millas cuadradas) de pasto y vegetación —incluyendo flores de edelweiss, que están protegidas— en el parque.

Los rescatistas encontraron más tarde a tres personas muertas y a otras tres con quemaduras graves en un punto de evacuación. Uno de los heridos falleció mientras recibía tratamiento, precisó Abast.

“El incidente ocurrió en una zona montañosa remota, lo que complicó las labores de rescate”, explicó la jefa de la policía de Probolinggo, Asmida Rizki Siregar. Siregar se unió a los equipos de emergencia que trasladaron a las víctimas en camilla durante unos 2 kilómetros (1,2 millas) porque el terreno escarpado impidió la llegada de vehículos al lugar.

Las autoridades completaron la evacuación a última hora del jueves y abrieron una investigación sobre los decesos, incluyendo la posibilidad de que una negligencia o conducta delictiva hayan contribuido a la tragedia. Los investigadores estaban recopilando pruebas y entrevistando a los sobrevivientes.

Incendios reavivan preocupación por neblina transfronteriza

Las muertes se produjeron mientras Indonesia intensificaba los esfuerzos para combatir los incendios forestales y en tierras, que han empeorado este año a medida que El Niño intensifica una prolongada temporada seca. Entre los factores que contribuyen a la situación figuran también el desmonte de tierras mediante el uso del fuego en la parte indonesia de Borneo y en regiones de la isla de Sumatra, así como la escasez de agua que ha dificultado el trabajo de los bomberos, que han recibido asistencia de Japón.

El Ministerio de Silvicultura de Indonesia registró 799 puntos críticos en todo el país hasta la noche del jueves, un drástico aumento frente a los 372 del día anterior. Más de tres cuartas partes estaban en seis provincias propensas a incendios en Sumatra y Borneo.

La neblina tóxica y el humo también han provocado una crisis de salud en países vecinos. El humo ha llegado hasta Filipinas, a más de 800 kilómetros (500 millas) de distancia.

El incremento de los incendios ha renovado la preocupación por la neblina transfronteriza en el sudeste asiático. Malasia ordenó el viernes el cierre de cientos de escuelas en varios estados debido al deterioro de la calidad del aire.

El ministro de Exteriores de Malasia, Mohamad Hasan, rechazó los llamados de algunos legisladores a exigir una compensación a Indonesia, alegando que la crisis debe abordarse mediante el diálogo diplomático y los mecanismos de la ASEAN. Dijo que Malasia estaba coordinando ayuda al país vecino y que impulsaría una cooperación regional más sólida para la gestión de la neblina.

Singapur también pidió una cooperación más estrecha. El primer ministro, Lawrence Wong, dijo que las autoridades investigaban a empresas presuntamente vinculadas a los incendios forestales y de turberas en Indonesia que han agravado la neblina, y emprenderán acciones en virtud de la Ley de Contaminación por Neblina Transfronteriza de Singapur cuando corresponda.

El Ministerio de Silvicultura indonesio registró más de 2.020 kilómetros cuadrados (780 millas cuadradas) de terreno quemado entre enero y julio, casi tres veces el tamaño de Singapur. El proyecto independiente Nusantara Atlas, que monitorea incendios mediante imágenes satelitales, estimó que casi 8.960 kms cuadrados (3.460 millas cuadradas) de tierra se habían quemado hasta finales de agosto en Indonesia.

___

Las periodistas de The Associated Press Edna Tarigan, en Yakarta, y Eileen Ng, en Kuala Lumpur, Malasia, contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP