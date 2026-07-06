Incendio forestal al sur de Francia obliga al Tour a vetar a aficionados en la meta de la etapa 3

Compartir en:









El director deportivo le da agua a Mads Pedersen durante la tercera etapa del Tour de Francia entre Granollers y Les Angles en Francia el lunes 6 de julio del 2026. (AP Foto/Mosa'ab Elshamy) AP El esloveno Tadej Pogacar porta el maillot amarillo de líder de la general mientras celebra en el podio su victoria en la tercera etapa del Tour de Francia entre Granollers, España y Les Angles, Francia el lunes 6 de julio del 2026. (AP Foto/Mosa'ab Elshamy) AP

La carrera llega a Francia tras un par de días en España, con una etapa hasta la localidad pirenaica de Les Angles, a unos 60 kilómetros de donde un incendio continúa arrasando grandes extensiones de terreno.

“El incendio forestal de dimensiones excepcionalmente grandes que actualmente arde en los Pirineos Orientales está requiriendo una movilización masiva de recursos de lucha contra incendios, fuerzas de seguridad interior y todos los organismos del gobierno”, indicaron los organizadores del Tour de Francia. “La máxima prioridad sigue siendo la protección de las personas, los bienes y las áreas naturales, así como lograr controlar el incendio”.

Como resultado, los organizadores decidieron que, una vez que el pelotón llegue a Francia para los últimos 40 kilómetros, la caravana publicitaria —una procesión de 10 kilómetros de longitud de vehículos de patrocinadores que precede a la carrera— no operará. Solo se permitirá en el recorrido a los ciclistas y a los vehículos esenciales para la carrera, y se ha pedido a los espectadores que no se congreguen al borde de la carretera ni en la zona de meta.

El prefecto local, Pierre Regnault de la Mothe, manifestó que la orden de no situarse a lo largo de las carreteras del recorrido del Tour es obligatoria y que quienes la incumplan se exponen a sanciones. Para la noche del domingo, el incendio había arrasado más de 4.500 hectáreas tras iniciarse el sábado por la tarde en Trévillach. El prefecto indicó que cinco personas habían resultado levemente heridas.

Casi 700 bomberos combatían el fuego, añadió Regnault de la Mothe. Esto llevó a las autoridades a ordenar la noche del domingo la evacuación de más de dos docenas de pueblos.

La tercera etapa comenzó en la localidad española de Granollers, donde las temperaturas alcanzaron alrededor de 35 grados Celsius, informaron los organizadores de la carrera, citando a la Agencia Meteorológica Española. Incluye una subida de 9,3 kilómetros al Col de Toses con una pendiente media del 6,5%. El ascenso está catalogado como de Categoría 1, el segundo nivel más duro por detrás de Hors Categorie (que significa fuera de categoría).

Jonas Vingegaard, del equipo Visma-Lease a Bike, conservó el maillot amarillo el domingo, con una ventaja de seis segundos sobre el cuatro veces campeón del Tour Tadej Pogacar, del UAE Emirates-XRG. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP