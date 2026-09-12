Incendio en depósito de municiones en Bulgaria aviva temores de negligencia o sabotaje

Compartir en:









Llamas se elevan de un incendio en un depósito de municiones de la empresa EMCO cerca de Tsareva Livada, Bulgaria, el sábado 12 de septiembre de 2026. (Foto AP/Agencia BGNES) AP

El ministro del Interior, Ivan Dermendzhiev, declaró a los periodistas el sábado que nadie resultó herido en el incendio cerca de la aldea de Tsareva Livada y que el fuego estaba bajo control, al tiempo que continúan las investigaciones.

Agregó que el incidente podría estar vinculado a un incendio anterior en otra instalación de la empresa EMCO en agosto.

“Hay negligencia en las condiciones en que se almacenan explosivos y municiones”, señaló Demerdzhiev, y atribuyó la responsabilidad a la dirección.

“También hay negligencia en el método de seguridad: tenemos un incidente, tenemos un segundo", afirmó. "Esta actividad es una fuente de peligro lo suficientemente seria como para no descuidar las medidas de ninguna manera”.

Demerdzhiev, que forma parte del gobierno de centroizquierda del expresidente Rumen Radev, el cual se ha mostrado reticente a proporcionar ayuda militar a Ucrania, no comentó las sugerencias planteadas por partidos de la oposición de que los incendios podrían estar vinculados a acciones de sabotaje de Moscú contra plantas que suministran armas a Ucrania.

En la última década, se han producido varias explosiones en fábricas de armas de la empresa EMCO, que ha estado suministrando armas a Ucrania.

En 2015, el propietario de EMCO, Emilian Gebrev, sobrevivió a un intento de asesinato, por el cual se han presentado cargos contra tres ciudadanos rusos sospechosos de ser agentes de inteligencia militar de Rusia. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP