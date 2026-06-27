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Ian Happ conecta un jonrón de 3 carreras y los Cachorros vencen 8-2 a los Cerveceros

MILWAUKEE (AP) — Ian Happ conectó un jonrón de tres carreras, el zurdo recién adquirido David Peterson se recuperó para llevarse la victoria después de permitir un cuadrangular en su primer lanzamiento como jugador de los Cachorros, y Chicago venció 8-2 a los Cerveceros de Milwaukee la noche del sábado.

Ian Happ, de los Cachorros de Chicago, corre las bases después de batear un jonrón de tres carreras durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Cerveceros de Milwaukee, el sábado 27 de junio de 2026, en Milwaukee. (AP Foto/Aaron Gash)
Ian Happ, de los Cachorros de Chicago, corre las bases después de batear un jonrón de tres carreras durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Cerveceros de Milwaukee, el sábado 27 de junio de 2026, en Milwaukee. (AP Foto/Aaron Gash) AP

El 17mo jonrón de Happ coronó un sexto inning de cuatro carreras que puso a los Cachorros arriba 6-2.

Peterson (4-6), adquirido el jueves procedente de los Mets para reforzar una rotación diezmada por las lesiones, permitió el 11mo jonrón del venezolano Jackson Chourio en su primer lanzamiento, pero luego se asentó y toleró dos carreras con cinco hits en 5 2/3 entradas.

Seiya Suzuki y Michael Conforto también batearon jonrones por Chicago, que quedaron a 6 1/2 juegos de Milwaukee, líderes de la División Central de la Liga Nacional, quienes habían ganado los primeros cuatro enfrentamientos entre ambos equipos esta temporada.

Chad Patrick (5-4) entró como relevista para abrir el sexto y retiró a los primeros dos bateadores antes de otorgar un par de bases por bolas. Nico Hoerner siguió con un sencillo impulsor para poner a los Cachorros arriba 3-2. Luego, Happ envió el primer lanzamiento a 381 pies hacia el jardín derecho para su primer cuadrangular desde el 13 de junio.

El elevado de sacrificio de Alex Bregman en el séptimo aumentó la ventaja a 7-2. Conforto añadió un jonrón como bateador emergente en el noveno.

Los Cubs adquirieron a Peterson a cambio del infielder de ligas menores Cole Mathis después de que los abridores Edward Cabrera y Ben Brown se sumaran a otros tres abridores en la lista de lesionados.

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