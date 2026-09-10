Hutíes toman puerto estratégico en Yemen e incrementan sus amenazas a la navegación en el mar Rojo

Hutíes de Yemen durante una campaña de movilización, el jueves 10 de septiembre de 2026, en Saná, Yemen. (AP Foto) AP

La toma le daría a Irán otro posible punto de presión en su guerra contra Estados Unidos, en caso de que los hutíes utilicen su presencia en Mokha para intensificar sus amenazas o ataques contra la navegación en el mar Rojo.

Mokha se ubica a unos 80 kilómetros (50 millas) del estrecho de Bab el-Mandeb, una vía marítima que conecta al mar Rojo con el golfo de Adén y por la que normalmente pasan alrededor del 12% de las mercancías a nivel mundial.

La importancia de Bab el-Mandeb para el suministro mundial de petróleo ha ido en aumento desde que Irán restringió la navegación por el estrecho de Ormuz como parte de su guerra con Estados Unidos e Israel.

Los hutíes se mantuvieron en gran medida al margen al inicio de la guerra en Irán, pero en los últimos meses han intensificado sus ataques contra el gobierno de Yemen que cuenta con el reconocimiento internacional, además de declarar un bloqueo contra Arabia Saudí.

Si bien los hutíes tienen sus propias razones para combatir a los saudíes, el conflicto también sirve a los intereses de Irán al aumentar la presión sobre una nación petrolera aliada de Estados Unidos.

Ahmed Baash, comandante de las Fuerzas de Resistencia Nacional aliadas del gobierno de Yemen, y Hazam al-Assad, miembro de la rama política de los hutíes, confirmaron a The Associated Press la toma de Mokha.

Amenaza de un retorno a una guerra civil a gran escala

Mokha representa el mayor avance territorial para los hutíes desde que se firmó una tregua en 2022 para poner fin a una guerra civil que comenzó hace más de una década. El regreso a una guerra civil a gran escala sería devastador para el pueblo yemení y posiblemente también para el suministro energético a nivel mundial.

El transporte marítimo por el estrecho de Bab al Mandeb ha caído alrededor de un 60% desde que los hutíes comenzaron a atacar barcos en la zona a finales de 2023, llevando a muchas empresas a dejar de lado esa ruta. Se incrementó brevemente este año mientras Arabia Saudí buscaba alternativas a Ormuz; los envíos de petróleo saudí se redirigieron por oleoducto hacia el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, pero “las renovadas amenazas hutíes han frenado” esa actividad, según Lloyd’s List Intelligence.

Residentes de Mokha dijeron el jueves a la AP que pudieron ver a fuerzas hutíes en distintos puntos de la ciudad y que los mercados estaban cerrados. Mokha estuvo durante mucho tiempo bajo el control del gobierno de Yemen.

Amin al-Mohammdi, residente de Mokha, aseguró que los hutíes se habían desplegado en las esquinas. Indicó que las carreteras desde la costa occidental que conducen a Mokha estaban cerradas y que las tiendas habían bajado sus cortinas. Otro residente, Mohamed Salem, contó que vio vehículos pertenecientes a fuerzas hutíes en las calles.

Residentes de Mokha huyen hacia el sur

Tres médicos contaron a la AP que huyeron de un hospital en Mokha después de que fue tomado por los hutíes. Los tres hablaron bajo condición de anonimato, argumentando miedo por su seguridad. Aseguraron que otros residentes huían hacia el sur, en dirección a la ciudad de Adén, la cual está bajo el control de fuerzas respaldadas por Arabia Saudí.

Los hutíes han logrado avances recientes en la provincia occidental de Taiz, donde se encuentra Mokha, según Ahmed al-Mawazi —un soldado de las fuerzas armadas yemeníes— y Abdel Kader al-Sharabi, miembro de las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí que apoyan al gobierno yemení.

Ambos afirmaron que los hutíes tomaron el control de la zona de al-Shaqira en Taiz, una importante ruta de suministro para las fuerzas del gobierno yemení en el sur de Hodeida.

El terreno escarpado que rodea Taiz les da a los hutíes una zona estratégica con vista a la costa occidental de Yemen, dijo Baraa Shiban, investigador asociado del Royal United Services Institute en Londres. Los hutíes podrían aumentar los riesgos para la navegación en el mar Rojo con minas acuáticas, de forma similar a lo que hizo la Guardia Revolucionaria de Irán en el estrecho de Ormuz, explicó Shiban.

El avance de los hutíes sobre Mokha le puede dar a Irán un nuevo punto de presión en sus negociaciones con Estados Unidos, dijo Farea al-Muslimi, investigador especializado en Yemen y el Golfo Pérsico para Chatham House.

Yemen busca ayuda internacional para frenar a los hutíes

En una carta dirigida al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la ministra de Asuntos Exteriores de Yemen, Afrah al-Zouba, dijo que los avances territoriales de los hutíes podrían provocar inestabilidad en todo el país y la región, y pidió una acción internacional para frustrar al grupo insurgente.

El enviado especial para Yemen ratificó ese sentir durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad el jueves. La comunidad internacional debe abordar esta “nueva y más peligrosa fase —cuyas consecuencias, si no se controlan, no se quedarán dentro de las fronteras de Yemen”, afirmó el enviado, Hans Grundberg.

Fuerzas del gobierno yemení han lanzado ataques aéreos contra refuerzos hutíes al oeste de Taiz, afirmaron varios residentes de Mokha, y el ejército del gobierno yemení ha hecho un llamado a la población civil a evitar las carreteras entre Taiz y Mokha.

La cadena Al-Masirah TV, controlada por los hutíes, afirmó que fuerzas respaldadas por Arabia Saudí lanzaron 40 ataques aéreos en las últimas horas sobre las provincias de Taiz, Jawf, Hodeida y Marib. La AP no pudo verificar esos señalamientos de forma independiente. Las fuerzas gubernamentales no comentaron de momento sobre los reportes.

Los hutíes están en guerra con el gobierno de Yemen desde 2014, cuando descendieron desde su bastión en las montañas y tomaron gran parte del norte y el centro del país. Arabia Saudí entró en la guerra al año siguiente en nombre del gobierno.

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Khaled informó desde El Cairo. Los periodistas de Associated Press David McHugh en Fráncfort, Alemania, y Edith Lederer en Naciones Unidas contribuyeron con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP