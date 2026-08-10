Hunter Henry pone fin a la incertidumbre y firma extensión de 2 años con Patriots hasta 2027

El ala cerrada de los Patriots de Nueva Inglaterra, Hunter Henry, camina con un perro, parte del programa de adopción de perros del equipo en el primer día del campamento de entrenamiento de fútbol americano, el sábado 25 de julio de 2026, en Foxborough, Massachusetts. (Foto AP/Mark Stockwell) AP

El ala cerrada Hunter Henry confirmó que firmó una extensión de dos años para permanecer en Nueva Inglaterra hasta la temporada 2027 el lunes.

ESPN y NFL Network informaron que el acuerdo ampliado tiene un valor base de 16 millones de dólares, con incentivos que podrían elevarlo hasta 20 millones.

Esto pone fin a un periodo de incertidumbre para Henry, quien estaba a punto de entrar en la última temporada de la anterior extensión de tres años que firmó en 2024.

“Significa mucho”, manifestó Henry. “La familia Kraft me ha acogido. Han sido muy buenos conmigo y con mi familia, dándome una oportunidad como a mitad de mi carrera, y lo hemos valorado durante todo este tiempo”.

Henry, quien firmó como agente libre en 2021 tras su etapa de cuatro años con los Chargers de Los Ángeles, ha vivido ambos extremos del espectro del éxito durante su paso por los Patriots.

En su primera temporada en Nueva Inglaterra, Henry formó parte de la última aparición en playoffs del exentrenador Bill Belichick con el equipo, que terminó con una rápida eliminación en la ronda de comodines.

Luego atravesó una sequía de tres años sin postemporada que incluyó campañas consecutivas con marca de 4-13. La temporada pasada, Henry fue una parte importante de la razón por la que Maye terminó segundo en la votación al MVP durante la marcha de Nueva Inglaterra al Super Bowl bajo el nuevo entrenador Mike Vrabel.

Henry lideró al equipo con siete touchdowns por recepción en 2025, y sus 60 recepciones y 768 yardas fueron superadas únicamente por Stefon Diggs.

En el camino, Henry desarrolló una relación cercana con Maye fuera del campo, un factor importante para que quisiera permanecer en Nueva Inglaterra.

“Quiero decir, eso definitivamente ayuda”, comentó Henry. “Drake es un buen amigo mío, obviamente un gran quarterback. Estoy emocionado de seguir construyendo con él”.

Maye casi de inmediato volvió a publicar el anuncio del equipo en Instagram que mostraba a Henry firmando su nuevo contrato.

“Lo hablamos un poco”, explicó Henry. “Ese es mi tipo y es una persona especial. Es alguien con quien nos hemos vuelto muy cercanos en los últimos años y estoy emocionado de seguir construyendo esa relación fuera del campo, pero también dentro del campo”.

La durabilidad de Henry casi con seguridad fue un factor para que los Patriots quisieran mantenerlo. Fue titular en 16 partidos de temporada regular en 2024 y en los 17 de la temporada pasada, además de cuatro juegos de playoffs.

Fuera del campo, el amplio trabajo que él y su esposa, Parker, realizaron como defensores en la lucha contra la trata de personas —junto con su labor para organizaciones como Special Olympics— le valió a Henry la nominación del equipo al premio NFL Walter Payton Man of the Year.

Ahora, a los 31 años, Henry tendrá al menos dos temporadas más con un equipo de los Patriots que está en posición de sumar a la colección de trofeos Lombardi de la franquicia.

“Siento que llegué aquí y, de alguna manera, me reajusté: mi cuerpo, mi mentalidad, distintas cosas, justo más o menos a mitad de mi carrera”, señaló Henry. “Ha sido muy divertido poder ser constante y tratar de ser ese tipo constante ahí afuera, alguien en quien, pase lo que pase, mis compañeros puedan contar con que estará ahí. ... Trato de hacer jugadas y simplemente cumplir con mi trabajo día a día, jugada a jugada; ese es obviamente el objetivo más grande también”.

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FUENTE: AP