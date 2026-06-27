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Hunter Goodman conecta tres jonrones y Rockies vencen 8-5 a Mellizos

MINNEAPOLIS (AP) — Hunter Goodman conectó tres jonrones e impulsó cinco carreras y llevó a los Rockies de Colorado a una victoria por 8-5 sobre los Mellizos de Minnesota la noche del sábado.

Hunter Goodman, de los Rockies de Colorado, batea un jonrón de tres carreras contra los Mellizos de Minnesota en la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del sábado 27 de junio de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Bruce Kluckhohn)
Hunter Goodman, de los Rockies de Colorado, batea un jonrón de tres carreras contra los Mellizos de Minnesota en la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del sábado 27 de junio de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Bruce Kluckhohn) AP

Goodman, quien también se voló la barda en su último turno al bate del viernes, disparó un jonrón solitario en la primera entrada y otro en la tercera ante el abridor Mike Paredes. Tras roletear para out en la quinta, el toletero puso la pizarra 6-2 en la séptima cuando conectó su 25to jonrón de la temporada, un batazo de tres carreras hacia el jardín entre izquierdo y central contra el relevista Kody Funderburk.

Kyle Karros añadió un cuadrangular con uno a bordo en la octava.

Michael Lorenzen (3-9) permitió dos carreras y siete imparables en 5 2/3 entradas para conseguir su primera victoria desde el 24 de abril.

El doble de tres carreras de Trevor Larnach en la novena puso el juego 8-5 antes de que Jimmy Herget entrara para sacar dos outs y apuntarse su tercer salvamento.

Paredes (0-1) cedió tres carreras y ocho hits en 5 1/3 entradas.

Jake McCarthy conectó un triple con un out en la quinta y anotó con el rodado de Mickey Moniak para out, para poner a Colorado arriba 3-1.

Los Mellizos anotaron una carrera en la primera y otra en la sexta. El sencillo impulsor de Kody Clemens empató el juego 1-1 en la primera. Josh Bell abrió la sexta con su primer triple desde el 5 de abril de 2025, con Washington. Anotó con el elevado de sacrificio del boricua Victor Caratini para recortar la ventaja de los Rockies a 3-2.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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