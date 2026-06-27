Hunter Goodman conecta tres jonrones y Rockies vencen 8-5 a Mellizos

Goodman, quien también se voló la barda en su último turno al bate del viernes, disparó un jonrón solitario en la primera entrada y otro en la tercera ante el abridor Mike Paredes. Tras roletear para out en la quinta, el toletero puso la pizarra 6-2 en la séptima cuando conectó su 25to jonrón de la temporada, un batazo de tres carreras hacia el jardín entre izquierdo y central contra el relevista Kody Funderburk.
Kyle Karros añadió un cuadrangular con uno a bordo en la octava.
Michael Lorenzen (3-9) permitió dos carreras y siete imparables en 5 2/3 entradas para conseguir su primera victoria desde el 24 de abril.
El doble de tres carreras de Trevor Larnach en la novena puso el juego 8-5 antes de que Jimmy Herget entrara para sacar dos outs y apuntarse su tercer salvamento.
Paredes (0-1) cedió tres carreras y ocho hits en 5 1/3 entradas.
Jake McCarthy conectó un triple con un out en la quinta y anotó con el rodado de Mickey Moniak para out, para poner a Colorado arriba 3-1.
Los Mellizos anotaron una carrera en la primera y otra en la sexta. El sencillo impulsor de Kody Clemens empató el juego 1-1 en la primera. Josh Bell abrió la sexta con su primer triple desde el 5 de abril de 2025, con Washington. Anotó con el elevado de sacrificio del boricua Victor Caratini para recortar la ventaja de los Rockies a 3-2.
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