Human Rights Watch: Talibán detiene a 6 empleados de grupo de derechos de mujeres y niños

Los reportes se producen mientras el Talibán se preparan para conmemorar el sábado el quinto aniversario de su regreso al poder en Afganistán.

Los seis hombres —empleados de la Fundación de Investigación Jurídica para Mujeres y Niños— fueron detenidos el 18 de julio después de que se les indicó que acudieran a su oficina para recuperar computadoras portátiles y celulares confiscados, señaló Human Rights Watch en un comunicado difundido el miércoles por la noche. No se ha informado a las familias acerca de su paradero, su estado ni los posibles cargos en su contra.

HRW instó al Talibán a permitir que familiares y abogados visiten a los detenidos y a que sean “liberados de inmediato a menos que hayan sido acusados de un delito reconocible”.

El comunicado se hizo público después de que la ONU anunció que dos miembros afganos de su misión política fueron detenidos el domingo por la Dirección General de Inteligencia talibán en la ciudad occidental de Herat. No se han comunicado los cargos contra los dos hombres, que no han podido recibir visitas, dijo a reporteros el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq.

La misión ha pedido a los talibanes “que garanticen el cumplimiento de los privilegios e inmunidades de Naciones Unidas y de sus funcionarios”, manifestó Haq.

El Talibán no realizó comentarios sobre los incidentes. El grupo tomó el poder el 15 de agosto de 2021, coincidiendo con la retirada de las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN del país tras dos décadas de guerra.

Poco después de asumir el poder, prohibió que las niñas asistiesen a la escuela secundaria y más tarde amplió las restricciones a la educación superior, el empleo y a otros sectores, apartando de facto a mujeres y niñas de la vida pública.

“El Talibán parece considerar cualquier esfuerzo por ayudar a mujeres y niñas como una amenaza para su gobierno abusivo”, afirmó Macarena Sáez, directora de derechos de la mujer en Human Rights Watch. “Deben proporcionar de inmediato información sobre el paradero de los seis trabajadores y liberarlos si están detenidos ilegalmente”.

HRW indicó que las seis detenciones se produjeron un mes después de que las fuerzas de seguridad registraron y cerraron su oficina en Kabul e interrogaron al personal sobre su trabajo.

La misión de la ONU en Afganistán, UNAMA, dijo el jueves que no tenía información sobre las seis detenciones reportadas ni sobre si los dos incidentes estaban relacionados.

Estos episodios se producen mientras se agrava la crisis humanitaria en la empobrecida nación asiática y mientras las fuerzas talibanes participan en combates transfronterizos con Pakistán. Los choques se intensificaron bruscamente en febrero, cuando el Talibán lanzó una incursión en el país vecino en represalia por ataques aéreos paquistaníes en suelo afgano. Más tarde, Islamabad declaró que estaba en “guerra abierta”.

El mandato de la misión de Naciones Unidas, otorgado por el Consejo de Seguridad de la ONU, incluye promover y apoyar la asistencia humanitaria al pueblo afgano, promover los derechos humanos, la igualdad para mujeres y niñas, así como una gobernanza inclusiva y la estabilidad económica.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP