Huawei presenta nuevas tecnologías de chips mientras acelera carrera por la IA con Nvidia

Visitantes pasan por el puesto de Huawei que muestra el Atlas 950 SuperPoD durante la World AI Conference in Shanghái, China, el 17 de julio de 2026. (AP Foto/Ng Han Guan) AP

El anuncio de Huawei, realizado el jueves en su conferencia anual en Shanghái, llega unos días antes de la reunión que se espera que mantengan los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping, en Washington el 24 de septiembre.

China ha perseguido con rapidez la autosuficiencia tecnológica, también en chips, ya que las restricciones encabezadas por Washington le impidieron acceder a algunos de los chips de inteligencia artificial más avanzados del mundo y a maquinaria para la fabricación de chips de última generación.

Huawei presentó en el evento el clúster de computación Atlas 960 SuperPoD, un sucesor más rápido del modelo que lanzó hace apenas unos meses, con mejoras en el entrenamiento de IA y en la “inferencia”, o el proceso mediante el cual una IA ya entrenada hace predicciones o toma decisiones.

Huawei también planea lanzar la serie de chips Ascend 970 y 980 en 2028 y 2029, con expectativas de mejoras significativas en la potencia de cómputo.

“El momento —a menos de dos semanas de la visita del presidente Xi Jinping a Washington— subraya la confianza y la ambición de Beijing en tecnología e innovación”, manifestó George Chen, socio y presidente del área de práctica digital de la consultora The Asia Group.

El anuncio de Huawei también se produjo mientras Trump restaba importancia al llamado de líderes del sector a desacelerar el desarrollo de la tecnología por motivos de seguridad. Trump insistió en que Estados Unidos debe mantener su ventaja sobre China y aseveró que “quien gane en IA, gana”.

“Los avances en IA se mueven tan rápido que nadie puede estar seguro de conservar el liderazgo para siempre”, añadió Chen.

Las tecnologías avanzadas en China, como el entrenamiento de modelos de IA, todavía dependen a menudo de chips de Estados Unidos, incluidos los de Nvidia, de acuerdo con analistas. Pero Huawei ha fabricado sus propios chips avanzados y mantiene una ventaja sobre los desarrolladores chinos de chips, a medida que las empresas de IA en China apuestan cada vez más por el uso de chips nacionales.

El clúster de computación Atlas 960 SuperPoD llamó la atención de algunos analistas tecnológicos por llegar poco después de que la empresa presentara el Atlas 950 SuperPod a finales del año pasado.

“El hecho de que Huawei lograra esta actualización en apenas un año, mucho más rápido que antes, solo aumentará la ansiedad de Estados Unidos por la aceleración de la competencia en IA”, dijo Chen.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP